MLB公式サイトは9日（日本時間10日）、「スプリングトレーニングで必見の13投手」と題した記事を掲載。日本選手からは、ドジャースの佐々木朗希投手とアストロズの今井達也投手が選出された。

■今井達也はアストロズ投手陣の鍵

MLB公式のデータ部門に所属するデビッド・アドラー記者は9日（同10日）、今季注目の若手投手13人をピックアップ。メジャー2年目の佐々木に関しては、「新シーズンにおける最大級のミステリー」と表現。浮き沈みの激しかった昨季を振り返り、「球界最高の投手の一人になる可能性もあれば、その姿とは程遠い存在になる可能性もある」と分析した。

添えられた動画では、ポストシーズンで見せた圧巻のパフォーマンスをピックアップ。大きく不規則に沈むナックルボールのような低回転のスプリットは、分析家たちの間でも「魔球」と称賛され話題を呼んだ。

また、同記事では、ポスティングシステムで西武からアストロズに加入した今井も選出された。アドラー記者は「メジャーリーグにやってきた最新の日本人エース」と高く評価。移籍したフランバー・バルデス投手に代わるチームの中心的存在として期待を寄せている。