ウォーカープラスは、Amazon.co.jp を宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供することを目的に設定されたアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。

雨の日も晴れの日も、たっぷり入って頼れる！【ニューバランス】のリュックがAmazonに登場!

1


ニューバランスのリュックは、スポーツシーンから日常使いまで幅広く活躍する、大容量30リットルのバックパックだ。耐久性の高い素材を採用しており、長く使えるタフさを備えている。高い撥水性によって雨の日でも安心して持ち歩け、汚れもさっと拭き取れるため、天候を気にせず使えるのが魅力だ。

※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。

→【アイテム詳細を見る】

2


内部はたっぷり収納できるスペースを確保し、外側には傘やペットボトルを入れられるサイドポケットをはじめ、多数のポケットを配置している。

→【アイテム詳細を見る】

3


荷物を整理しやすく、スポーツ用品から通勤・通学の必需品までスマートに持ち運べる。

→【アイテム詳細を見る】

4


機能性と使いやすさを兼ね備え、アクティブな毎日をしっかり支えてくれる頼れるバックパックとなっている。