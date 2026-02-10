「政党広告が米津玄師より回るのは…」国民・玉木代表が選挙のSNS費用規制に言及 衆院選SNSで完敗「高市さん切り抜くと稼げるので拡散止まらない」
自民党が圧勝した衆議院選挙の結果を受けて、国民民主党・玉木雄一郎代表の10日の記者会見では、選挙のSNS規制について質問が出た。
記者が「大きな政党が巨額な資金を使って、SNSの広告でイメージをどんどん増幅させていくことによって、本来選挙にあるべき政策論争みたいなものが埋没し、イメージでその政党が大勝するというようなことが起こりうる。こういったものに、表現の自由との関連はありますが、選挙の透明化法というんですかね、何らかの規制みたいなものがあってもいいんじゃないか。海外ではそういう例もあります。この点について玉木さんはどうお考えでしょうか？」と質問。
玉木代表は「これは本当に一回しっかり議論した方がいいと思いますね。これからいわゆる憲法改正の議論が出てきたときに国民投票があるわけで、その際の広告のあり方ということについても憲法審査会でもかなりこの議論をしてきた。現行法ではこれ認められていますが、チラシは証紙張った分しかできないんだけど、ネット上はうまくやればですね、党の広告としては要はいくらでもできると。お金次第と。なんか米津玄師さんより回るみたいなね、そういう日本一に政党広告がなっちゃうっていうのも、ちょっとそれは本来の公選法の、金の多寡によって発信できる情報に差がつくとダメだという法の趣旨からすると、現行法上は決して違法ではありませんけど、どうなんだという議論は当然あると思うので、これはしっかり議論すべきだと思いますね」と答えた。
選挙でのSNS戦略については、「SNSも変わりつつありますね。結局コンテンツマーケティングみたいになっていて、切り抜かれる対象となるかどうかというのが結構大きいなと思っていて、やっぱり圧倒的に自民党、圧倒的に高市さんですよね。前回は我々も参政党さんも切り抜いて回るということで、いわゆるセカンドパーティー、サードパーティーでの拡散が非常に多かったんですが、まずある程度お金も使って最初のオーガニックなものを出す力が圧倒的にやっぱり自民党は強くて、また高市さんになったことによってそれをさらにセカンドパーティー、サードパーティーの拡散をする人も多いし、逆に言うと高市さんを切り抜くことが一番稼げるという状況が生まれると、拡散が止まらなくなりますよね」
「だからその意味でも最初のオーガニックなコンテンツの発信力と、そしてそれを広げていく拡散力ですね。この2つが相まって310を超える議席につながっているところも結構あるのかなと。ヤフーとか見てても毎日のように高市さんの顔が出てきたのを見たと思いますけど、そういうところはどうしても物量で我々劣ってしまうので。あとは拡散に頼っていく、別にお金払わずにやっていただける、そういう方が拡散しやすいコンテンツをいかに出せるかですけども、そこにおいても正直やっぱり自民党が、高市総理が圧倒してたのかなということですから、ちょっとそこはよく分析もしながら今後のSNS戦略を練り直していかないといけないなという感じですね」と述べた。（ABEMA NEWS）