埼玉県川口市の高校で、男子生徒12人の裸をスマートフォンで盗撮したなどとして勤務する教諭の男（32）が逮捕されたことが分かりました。男は運動部の顧問で、脱衣場で生徒らを盗撮していたとみられています。

性的撮影処罰法違反の疑いなどで逮捕されたのは、川口市の高校に勤務する教諭の中畑勇貴容疑者（32）です。捜査関係者によりますと、中畑容疑者は2025年、自身が勤務する高校で男子生徒12人の裸をスマートフォンで盗撮した疑いなどがもたれています。

中畑容疑者はこの高校の運動部の顧問を務めていて、部活動後の男子生徒らを脱衣所で盗撮したとみられています。

警察が別の不同意わいせつ事件を捜査する中で、中畑容疑者が事件へ関与した可能性が浮上したため、自宅などを家宅捜索したところ、押収した中畑容疑者のUSBから生徒らの裸の動画が見つかり、今回の逮捕に至ったということです。

これまでの警察の任意の取り調べに対し、中畑容疑者は容疑を認めているということで、警察は中畑容疑者が同様の犯行を繰り返していたとみて事件の全容を詳しく調べています。