９日のテレビ朝日「徹子の部屋」に、ネットで「神回」と話題になっている。過去、数々の芸人が黒柳徹子に挑んで笑わせようとするも、ギャグやボケをスカされたり、想定外の無茶ぶり返しを食らって撃沈してきたが…。

ゲストでゆりやんレトリィバァが出演。

冒頭から、妙におとなしく生い立ちやロサンゼルスでの新生活などを語っていたが、ＣＭを挟んだ後半、「今はＬＡに住んでるんですけど、地元はＮＹＣ…奈良県吉野町」とどさくさでボケ。徹子に「ははっ、なるほど」と芸人殺しと恐れられる名文句で返された。

さすがのゆりやんも、諦めるかと思われたが、大学時代に吉本ＮＳＣに入った話の流れで再び「主席を取ったと言われてるんですけど、本当は主席取ったんじゃなくて、歯の歯石を」と強引にボケを入れ…これに徹子が「フフフフ、ずいぶん違いますよね。主席を取った？歯の歯石を主席と言われて、いかにも良いみたいだけど、本当は歯の歯石を取った」とボケを詳細に論評される地獄状態に。

それでも「ハーバード大学、あっ関西大学でした」などと負けずにボケ続け、学生時代にやっていたストリートダンスを見せてと注文されると、無音のまま徹子の顔を見ながら踊り続け、立て続けにラップも披露させられたが、最後は「わかりました。ありがとうございました」と止められた。

ボケるたびにスカされる怒涛展開に。最後は徹子が最後に「いつかはアクション映画を撮りたい？」と聞き、ゆりやんが「もしそうなったら出ていただけますか？」と聞くと、「私はイヤです！」と返されていた。

徹子相手に心折れることなく挑み続けるゆりやんにネットは爆笑。

「今日の徹子の部屋めっちゃ面白すぎる ゆりやんがボコボコにされてる」「謎のラップワロたｗ」「神回だろコレ」「数多の芸人が爆死する徹子の部屋で、ゆりやんのあの間だけは徹子によってより活きるの笑った」「ゆりやんワールドが徹子の部屋で展開されてて草」「地獄すぎるｗ」「徹子の部屋でネタするゆりやん強いｗ」「ハートが強すぎる」「徹子の部屋が放送事故ｗ」「ゆりやんのボケが潰されてるｗ」「ゆりやん滑ってる こっちが辛いｗ」「ハラハラするｗ」「かなりシュールで声出して笑ったｗ」と笑いが広がった。