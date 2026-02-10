【ナンバーズ4】出萌クンの萌え予想（2月10日〜2月16日）
達人の遠藤秀さんがやりました。1月27日に当せん数字「7964」でボックス的中です。「4」と「6」の位置が入れ替わっていれば、ストレート的中で76万円超でした。好調の達人、今回は？
「本命はゾロ目『11』です。百の位と十の位の“センター配置”で、今度こそストレート的中を狙います！」
続いて、出萌名人。
「このところ出現が少ない『0』に注目。ゾロ目も組み入れています。千の位に『5』と『6』を固定で勝負」
月別のゾロ目データも掲載しています。予想の参考にしてください。
【2月10日〜2月16日】
遠藤さんの達人予想
2110 2458
3113 2459
4118 2489
5118 2589
7116 4589
出萌クンの萌え予想
5078 6789
5397 6307
5803 6930
5070 6700
5009 6080
直近7回の当せん数字
※はゾロ目
1月29日 第6908回 6120
1月30日 第6909回 9827
2月2日 第6910回 9945※
2月3日 第6911回 3727※
2月4日 第6912回 3834※
2月5日 第6913回 5517※
2月6日 第6914回 6403