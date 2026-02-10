去年2月からドン・キホーテやピアゴなどの一部の店舗で先行販売され、一時供給が追いつかないほど人気を集めた"粉末味ぽん"こと「無限さっぱりスパイス by 味ぽん」。

3月5日から全国の小売店で販売がスタートし、手に入りやすくなるということで、話題の調味料を取り入れた「唐揚げ定食」を作ってみました。



○味ぽんの酸味や香りを楽しめる粉末タイプの調味料

「無限さっぱりスパイス by 味ぽん」は、顆粒の醤油に、お酢のチップの他、唐辛子や胡椒、ガーリックなどをバランスよく加えた粉末タイプの調味料。食材にかけるだけで味ぽんの爽やかな酸味や香りを手軽に楽しめるので、揚げ物や炒め物、サラダなど幅広い料理に活用できるそうです。





○「唐揚げ」の下味として活用してみた

まずは、唐揚げを作ってみました。

○材料(2人分)

鶏モモ肉…370g

無限さっぱりスパイス by 味ぽん…大さじ2

小麦粉…大さじ1

片栗粉…適量

こめ油(サラダ油でも可)…適量



○作り方

(1)ポリ袋に鶏モモ肉、「無限さっぱりスパイス by 味ぽん」を入れてよくもみます。そこへ小麦粉を加え、さらにもみます。





(2)容器に片栗粉を出して、(1)につけます。





(3)フライパンにこめ油を入れ、中火で熱します。そこへ(2)の鶏肉を入れ両面をカラッと揚げます。



(4)揚げた鶏のあぶらを切って、お皿に盛り付けたら完成です。



サラダのドレッシングにも

続いて、付け合わせのサラダを作ります。

○材料(2人分)

フルーツトマト…3つ

ルッコラ…1袋

無限さっぱりスパイス by 味ぽん…小さじ2



○作り方

(1)フルーツトマトとルッコラを食べやすい大きさにカットします。

(2)カットしたフルーツトマトとルッコラに「無限さっぱりスパイス by 味ぽん」を加え、さっくりあえれば完成







○お醤油の代わりにもなりました

大好きな納豆＆めかぶのトロトロコンビにも加えてみました。

○材料(1人分)

納豆…1パック

めかぶ…1パック

卵黄…1つ

無限さっぱりスパイス by 味ぽん…適量



○作り方

(1)納豆、めかぶをお皿に盛り付ける

(2)卵黄をトッピングする

(3)無限さっぱりスパイス by 味ぽんを適量かければ、完成



唐揚げ定食が出来上がりました〜!

唐揚げ定食が完成しました! 所要時間は、3品+お味噌汁で合計40分程度でした。



まずは唐揚げを実食。爽やかな味ぽんの風味にスパイスのアクセントが加わっており、お肉の美味しさがより一層引き立っていました。



ビールにもよく合いますよ。



サラダも美味しいです。せっかく水気を切った野菜も、ドレッシングをかけると水っぽくなってしまい、ガッカリすることがありますよね。でもこれなら、ササッとふりかけるだけで素材によく絡み、味ぽんの爽やかさも楽しめます。

最後に、納豆＆めかぶは、ホカホカのごはんにかけていただきました。



こちらも絶品です。お酢の爽やかさとトロトロコンビがよくマッチしています。おすすめです。

○手軽でかんたんなのに美味しい

今回は、「無限さっぱりスパイス by 味ぽん」で、唐揚げ定食を作ってみました。

柑橘の爽やかな香りに、唐辛子や胡椒、ガーリックなどの風味が加えられており、このバランスがとにかく絶妙な調味料。フライドポテトポップコーンなどにもプラスしてみても美味しそうです。

色々な食材にあわせて楽しんでみたいですね。