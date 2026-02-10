瀬戸大也がSNSで報告

パリ五輪競泳男子日本代表の瀬戸大也が、馬淵優佳さんと離婚したことを自身のインスタグラムで発表した。

瀬戸はインスタグラムを更新。「いつも応援して下さる皆様へ」と書き出し、「私事で恐縮ではございますが、この度、馬淵優佳さんと離婚致しましたことをご報告させていただきます」と記した。

続けて「これからは子供達の幸せを協力して守っていく所存です」とし、「皆様にはご心配をおかけいたしますが、新しい人生のスタートを温かく見守っていただけますと幸いです。選手として、一人の人間として、精一杯頑張ってまいります。今後とも何卒よろしくお願い申し上げます」と結んだ。

女子飛び込みの選手だった馬淵さんも自身のインスタグラムのストーリー機能で「私事で恐縮ですが、このたび、離婚が成立いたしましたことをご報告いたします」と記した。

瀬戸と馬淵さんは2017年に入籍を発表。2018年に第1子となる女児、2020年に第2子となる女児が誕生している。



