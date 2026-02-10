小さな保護子猫の「ぽぽぉ」ちゃんをお迎えしてからわずか10日後、ぽぽぉちゃんが見せたまさかの振る舞いとは…？

話題となっている動画は、記事執筆時点で273万回再生を超え「癒やされる」「需要しかない」とのコメントが寄せられることとなりました。

【動画：保護子猫を家に迎えてから『10日』しか経っていないのに……まさかの光景】

慣れるのが早すぎる子猫

YouTubeアカウント『ふわお』に投稿されたのは、飼い主さん宅で暮らし始めてから10日ほどが経過した子猫との触れ合いの様子です。

ある日、保護猫として飼い主さんの自宅へと迎え入れられた子猫の「ぽぽぉ」ちゃん。最初はやはり緊張の色が見られたようですが、わずか10日ほどで慣れてしまったようです。

動画の序盤から、飼い主さんのナデナデに陥落するぽぽぉちゃん。無防備すぎるヘソ天姿も見せてくれるといいます。

飼い主さん大好きぽぽぉちゃん

子猫らしく元気いっぱいで、飼い主さんが行くところについていくこともあるそう。人間が一体何をしているのか気になっているのかもしれません。

飼い主さんが料理をしていると、匂いにつられてか、いつの間にかぽぽぉちゃんがキッチンの下にスタンバイしていることも。にゃーっと可愛らしく鳴いてアピールすることも忘れません。

人の10日間と猫の10日間

飼い主さんにたくさん遊んでもらったり、おいしいご飯をモリモリ食べたりしながら、穏やかで幸せな生活を送っているぽぽぉちゃん。「まだ家に来て10日だろ」…そんな飼い主さんの驚きをよそに、家の中での生活を満喫するのでした。

動画には「もう5年は一緒にいるような貫禄」「たった10日でも安心出来る場所だと分かったんやろなぁ……良かったなぁ……」「膝から落ちそうになって慌てるニャンコ可愛すぎて表情筋バグった」「この子からしたら飼い主もこの家来て10日なんだろうな」といったコメントが集まりました。

YouTubeアカウント『ふわお』では、ぽぽぉちゃんが過ごす日々の記録を見ることができます。ぽぽぉちゃんの飾らない可愛さが人気です。

