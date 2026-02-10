鏡の中に、自分の姿を見つけた子猫さん。知らない猫が目の前に現れたと思ったのか、勢いをつけて思い切り飛びかかっていたのだそう。鏡に体当たりをした後は、状況が理解できず、戸惑っていたようです。動画26万回以上も再生され、「何あんた。って表情」「えー！かわいい」とのコメントが集まっています。

【動画：子猫が初めて『鏡』を見た結果…可愛すぎる『リアクション』に癒される】

突如目の前に現れた見知らぬ子猫

Instagramアカウント「ミュウちゃん観察記」さまに登場したのは、生後約5ヶ月の子猫のミュウちゃん。この日、飼い主さんはミュウちゃんに生まれて初めて鏡を見せてあげたのだそう。

鏡に映る自分の姿をじっくりと眺めていたミュウちゃんでしたが、しばらくすると、お尻をフリフリと振り始めたのだとか。今にも飛びかかりそうなその様子から、ミュウちゃんは鏡に映る自分の姿を見知らぬ猫だと思ったのかもしれません。

鏡に突撃

そのまま勢いをつけて、思い切り鏡に突進したのだとか。ミュウちゃんは飛びかかるつもりだったかもしれませんが、目の前にあるのはあくまで鏡なので、結果的に激突することになったとのこと。

興奮しているのか、しっぽも膨らんでいるように見えます。この鏡はミュウちゃんがぶつかっても大丈夫なように、やわらかいフィルム製のものにしておいたのだとか。通常の鏡だったら痛かったかもしれませんね。

状況が飲み込めない様子

状況が良く分かっていないのか、戸惑った様子で鏡に映る自分の姿を見つめていたのだそう。攻撃を仕掛けたはずなのに、何かにぶつかってしまったらびっくりしてしまいますよね。

きょろきょろと鏡に映る自分の姿を二度見した後、動揺した心を落ち着かせるように前脚の毛づくろいをしていたのだとか。戸惑っている姿も可愛らしいです。

鏡に突撃するミュウちゃんの姿は、Instagramで26万回以上も再生され「かんわいいいい。私も最初そっくりねこちゃんが2匹居るのかと思いました」「ミュウちゃんとっても可愛い～」「ちょ、何してんのお前(自分)」「あるあるですな、それにしても可愛い」「ぶつかったあとのムスッて顔がかわいすぎる…」といった声が寄せられています。

Instagramアカウント「ミュウちゃん観察記」さまでは、子猫のミュウちゃんのたくさんの初めてを見ることができます。成長を見守るのが楽しくなりますよ。

写真・動画提供：Instagramアカウント「ミュウちゃん観察記」さま

執筆：高橋 実可子

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。