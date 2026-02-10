プエルトリコ出身のアーティスト、バッド・バニーが8日、第60回スーパーボウルのハーフタイムショーに出演した。全編スペイン語による史上初のパフォーマンスを披露し歴史に名を刻んだが、ドナルド・トランプ大統領は自身のSNSでこれを「不快だ」と猛烈に批判した。



【写真】トランプ大統領から非難浴びた歌手 コンサートに馬で登場→動物愛護団体が猛批判の過去

トランプ大統領はトゥルース・ソーシャルに次のように連投した。 「スーパーボウルのハーフタイムショーは全くもってひどい、史上最低レベルだ！全く意味をなしておらず、偉大なアメリカに対する侮辱であり、我々の成功や創造性、卓越性の基準を代表するものではない。この男が何を言っているのか誰もひと言も理解できないし、ダンスは不快だ。特に全米、そして世界中で見ている幼い子供たちにとってはね」さらに、「この『ショー』は我が国への『面汚し』にすぎない」と断じ、メディアの反応についても「フェイクニュースメディアは絶賛するだろうが、彼らは現実の世界で何が起きているのか分かっていない」と吐き捨てた。



リーバイス・スタジアムでのステージには、レディー・ガガやリッキー・マーティンら豪華ゲストも登場した。



（BANG Media International／よろず～ニュース）