◆スポーツ報知・記者コラム「両国発」

２６日に５９歳の誕生日を迎えるＪ３福島のキング・カズことＦＷ三浦知良。活躍を報じるニュースを見るたびに、９９年２月のクロアチアでの出来事を思い出す。

当時３１歳の彼は前年のフランスＷ杯直前で日本代表を外され、所属先のＶ川崎からは戦力外通告を受けていた。新天地のクロアチア・ザグレブでチームに合流した時、私は「カズ、最後の挑戦が始まる」と書いた。それを読んだ本人がキャンプ地で私を見つけると、ニヤッと笑いながら話しかけてきたのだ。「ねえ、最後の挑戦って誰が決めたの？」と。

あれから２７年。スポーツ記者は日々、アスリートの喜怒哀楽に触れてはいるが、あくまで傍観者だ。本人たちの思いをどれだけ理解できているのだろうか。勝つ喜び、負ける悔しさ、けがの痛み、支えてくれている人たちへの感謝、限界を感じる苦悩…。同じような思いを自分の体で味わいたくなり、コロナ禍が落ち着いた数年前、長年やりたかったブラジリアン柔術を始めた。

最初の練習は吐きそうになるほどきつかった。耳がつぶれてくると、寝返りも打てないほど痛い。それでも肉体は鍛錬を重ねれば頑健になっていく。先日、４０代の俳優・岡田准一と玉木宏が欧州大会に挑んだように、著名人の愛好家も多い。私にも公式戦でタレントの品川祐と対戦する機会があった。今は心から思う。スポーツの経験は年齢を問わず尊い、と。走り続けるカズさんの気持ちが、あの頃より少しは分かってきた気がしている。（スポーツ担当・甲斐 毅彦）

◆甲斐 毅彦（かい・たけひこ） ９６年入社。高校・大学では山岳部。カズさんより４歳年下の格闘技ファン。