Ｊ１鹿島は１０日、明治安田Ｊ１百年構想リーグ第２節・横浜ＦＭ戦（１４日・メルスタ）に向け、茨城・鹿嶋市内での調整をスタートさせた。

＊ ＊ ＊

鬼木達監督が、ＦＣ東京との開幕戦（１△１、ＰＫ４●５）で右サイドで先発し、数的不利となった前半終盤からボランチでプレーしたＭＦ荒木遼太郎の起用法について言及した。

スクランブル起用ながらも中盤で存在感を示した荒木について、指揮官は「彼が入るとボールは間違いなく動く。そこは良さでもある」とコメント。「その時には彼の良さを存分に出してほしい。守備の意識の部分についても、今は良くなってきている」と目を細めた。

横浜ＦＭ戦ではＭＦ三竿健斗を出場停止で欠く事情もあり、この日の全体練習では、荒木を主力組のボランチに置く場面もあった。鬼木監督は「（ボールを）取られないだけでなく（パスを）差しにいくことに関しては、今日の練習でも何シーンかやってほしいところがあった」と語り「ボールが動く」以上のものを期待していることを明かした。

サイドＭＦが手薄な状況であり、またゴール前でボールを受ける場面が多ければ多いほど相手に怖さを植え付けられる存在だが、卓越した技術を持つ背番号７１はボランチの一角の頭数にも入っている模様だ。