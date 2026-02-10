女子で２０２２年北京五輪銅メダルの村瀬心椛（ここも、２１）＝ＴＯＫＩＯインカラミ＝が、涙の日本女子スノーボード界初の金メダルに輝いた。トップと１０・５点差の３位で臨んだ３回目に斜め軸に縦３、横４回転する大技「フロントサイド・トリプルコーク１４４０」を決めきり、計１７９・００点で大逆転優勝を決めた。男子の木村葵来（きら、２１）＝ムラサキスポーツ＝に続き、ビッグエアは日本勢が冬季日本初のアベック金。強さの秘密を探った。

× × × × ×

世界をけん引しているのが、日本のスノーボード界。ミラノ五輪でも木村と村瀬が男女で金メダル。躍進を支えるのが、屋外のジャンプ練習施設だ。スノーボードに似せた台から飛んで着地する箇所にエアマットを設置。大技で失敗しても大けがになりにくい安全性が特長で、２０年ほど前に日本が他国に先駆けて取り入れた。岩渕や深田らトップ選手を指導する佐藤康弘氏（５０）が２０１０年に長野・小布施クエスト（Ｑ）、１３年に埼玉Ｑを開業した。

もともとスノーボードでは新しい技を習得する際に雪上で練習したが、失敗すれば大けが。顔から落下し、強打して血まみれになることも少なくなかった。佐藤氏は「当時のスノーボーダーは加減せず（技を）やる人も多くて。一般の方も使えるようにしたかった」と建設の経緯を説明した。

主に夏場のオフシーズンに施設で新技を習得し、冬季シーズンの実戦で試す流れができた。これにより、けがのリスクを考慮し、大技に挑戦しにくかったのが、着地でミスしてもマットに吸収されるため、難易度を上げていける。季節が逆の南半球のニュージーランドなどまで合宿しに行っていたが、施設の改良も重ね、より雪上に近いものになった。岩渕は「台は（雪上と）違いがないぐらいリアル。今までよりできる技がはるかに増えた」という。

村瀬が通った富山・立山キングス（現・ＳＬＡＢアウトドアパーク立山）など全国に広がった。同氏によると海外では「まだ少ない」といい、海外選手が日本で練習する姿も。日本人が得意とする地道な反復練習を可能にした好環境が、全体のレベルを引き上げた。（宮下 京香）