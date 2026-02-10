俳優の吉沢亮が１０日、東京・めぐろパーシモンホールで行われた「第８０回毎日映画コンクール 贈呈式」に出席した。

１９４６年に日本の映画産業の発展に寄与し、映画の楽しさを伝えることを目的に創設された同賞。吉沢は「国宝」（李相日監督）での演技が評価され、主演俳優賞を受賞した。吉沢の他にも同作に携わったスタッフ陣も表彰され、「現場ぶりにお会いできた方もいらして、うれしかった。改めてこんな素晴らしい皆様とご一緒できた、すごい現場だったなと感じています」と、しみじみと語った。

過去の映画賞で中井貴一が主演男優賞を受賞した際に話していた「主演男優賞は（周囲の）皆様からいただくもの」という言葉を思い出し、「今、その言葉が僕の中を駆け回っている。李（相日）監督が役に出会わせてくれて、素晴らしいスタッフ、キャストの皆様に支えていただいた。そして、たくさんの方に映画を愛していただいて僕はこの場に立っています」と感謝した。

助演俳優賞には、「宝島」（大友啓史監督）の窪田正孝、「爆弾」（永井聡監督）の佐藤二朗が受賞。スポニチグランプリ新人賞には「愚か者の身分」（永田琴監督）の林裕太が輝いた。