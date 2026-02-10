◆第７６回東京新聞杯・Ｇ３（２月１０日、東京競馬場・芝１６００メートル、良）

積雪の影響で８日からの代替開催となった１０日、Ｇ１につながるマイル重賞に１６頭が出走し、２番人気のトロヴァトーレ（牡５歳、美浦・鹿戸雄一厩舎、父レイデオロ）が直線で抜け出し、重賞２勝目を挙げた。クリストフ・ルメール騎手は８年連続１０度目の挑戦で初勝利となった。勝ちタイムは１分３２秒２。

同馬は昨年４月のダービー卿チャレンジＴで重賞初勝利。今年初戦の京都金杯では４着に敗れていたがメンバー最速の上がりを繰り出し、復調の兆しを示していた。降雪の影響で火曜開催となった影響はなく、ここで復活の走りを見せた。

４番人気のラヴァンダ（岩田望来騎手）が２着。３番人気のウォーターリヒト（高杉吏麒騎手）が３着だった。

クリストフ・ルメール騎手（トロヴァトーレ＝１着）「スタートは良かったけど、前半は少し忙しかった。３、４コーナーから自分でハミを取ってくれて、外に出してからすごくいい反応をしてくれた。自分で進んでいたし、ゴールまで伸びていた。今日はすごくいいパフォーマンスをしたと思います。乗ってから初めてこんな反応をしてくれた。これならＧ１でも通用すると思う。（東京の重賞勝利）好きな場ですから。クラシックシーズンへ向けてウォーミングアップになりました」

鹿戸調教師（トロヴァトーレ＝１着）「強い競馬だったと思います。ジョッキーも『自分でハミを取って走ってくれた』と言っていたし、だいぶ大人になっています。折り合いも良くなっていますね。折り合いが課題だったけど、いい競馬をしてくれました。力もつけてきたし、今日の勝ち方なら楽しみです。この後は１回、天栄に放牧に出します」

岩田望来騎手（ラヴァンダ＝２着）「牡馬相手にしっかりと走れましたし、代替で延びましたけど崩れずに走ってくれました。順調に行けば、この春が楽しみです」