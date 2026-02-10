競泳で２０１６年リオデジャネイロ五輪男子４００メートル個人メドレー銅メダルの瀬戸大也が１０日、元飛び込み日本代表の馬淵優佳さんとの離婚を発表した。

「いつも応援して下さる皆様へ」と題してインスタグラムにアップし、「私事で恐縮ではございますが、この度、馬淵優佳さんと離婚致しましたことをご報告させていただきます」と公表。

「これからは子供達の幸せを協力して守っていく所存です。皆様にはご心配をおかけいたしますが、新しい人生のスタートを温かく見守っていただけますと幸いです。選手として、一人の人間として、精一杯頑張ってまいります。今後とも何卒よろしくお願い申し上げます」とつづった。

また、馬淵も同日、インスタグラムのストーリーズで「応援してくださる皆様へ」とし、「私事で恐縮ではございますが、このたび、離婚が成立いたしましたことをご報告申し上げます」とコメント。

「今後は子どもたちとの生活を大切に守りながら、これまで以上に仕事に邁進（まいしん）してまいります。関係者の皆様、そして日頃より応援してくださっている皆様には、引き続き温かく見守っていただけましたら嬉（うれ）しく思います」と呼びかけた。

瀬戸はリオ、東京、パリと３大会連続五輪出場。２人は２０１７年に結婚し、２児をもうけていた。馬淵さんは１７年に現役を引退したが、２１年に競技復帰。２３年度シーズンで再び引退した。

【瀬戸大也・報告全文】

いつも応援して下さる皆様へ

私事で恐縮ではございますが、

この度、馬淵優佳さんと離婚致しましたことをご報告させていただきます。

これからは子供達の幸せを協力して守っていく所存です。

皆様にはご心配をおかけいたしますが、新しい人生のスタートを温かく見守っていただけますと幸いです。

選手として、一人の人間として、精一杯頑張ってまいります。

今後とも何卒よろしくお願い申し上げます。

瀬戸大也

【馬淵優佳さん・報告全文】

応援してくださる皆様へ

私事で恐縮ではございますが、このたび、離婚が成立いたしましたことをご報告申し上げます。

今後は子どもたちとの生活を大切に守りながら、これまで以上に仕事に邁進してまいります。

関係者の皆様、そして日頃より応援してくださっている皆様には、引き続き温かく見守っていただけましたら嬉しく思います。

馬淵優佳