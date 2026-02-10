霜月めあ、単独写真展『先輩バーテンダーは誘惑したい…』開催決定「バー、そして吉祥寺をコンセプトに撮影しました！」
コスプレイヤー、グラビアモデル、ゲーマー、格闘技の解説者など多方面で活躍する霜月めあが、自身初となる単独写真展『先輩バーテンダーは誘惑したい…』を、21〜28日の期間、東京・三鷹台のBar accep（バーアクセプ）で開催する。
【写真】大胆ポーズで…圧巻の美ボディを披露した霜月めあ
本展は、バーテンダーの霜月が、後輩バーテンダーを誘惑するシチュエーションで撮影。展示作品はすべて本展のために新たに撮影した撮り下ろしで、会場となるバーを舞台に制作した。加えて、格闘技好きな一面を活かすべく、吉祥寺の格闘技ジム「KNOCK OUT TRAINING CAMP 吉祥寺（KOTC吉祥寺）」も協力。会期初日と最終日には、予約制のイベントを実施。トークショーや乾杯・撮影タイム、特典会などを盛り込んだ2時間超のプログラムとなっており、アルコールまたはソフトドリンクの飲み放題付きで楽しめる。
■霜月めあ コメント
この度は、初の単独写真展を開催することになりました！とてもうれしく思います。私を応援してくださる皆さんの中にも、写真が好きな方が多く見受けられます。そんな皆さんと一緒に、撮影や写真に関するお話などをカメラマンさんを交えて話せる機会になればいいなと思っています。バー、そして吉祥寺をコンセプトに今回撮影をしました！大人な雰囲気から元気いっぱいの姿まで楽しめる写真展になると思います！ぜひ足をお運びください！
【プロフィール】霜月めあ（しもつき・めあ）
1995年11月14日生まれ、宮城県出身のコスプレイヤー／グラビアモデル。高校時代、友人に誘われて始めたコスプレに熱中し、モデル活動を経て仕事としても本格化。以降は雑誌グラビア、イベント出演に加え、ゲーム配信など活動領域を拡大。近年は格闘技好きとしても知られ、キックボクシングイベント「KNOCK OUT（ノックアウト）」では放送席のゲスト解説や勝利者インタビュアーを務めるなど、活動の幅を広げている。
