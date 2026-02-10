飛び込み女子元世界選手権代表の馬淵優佳さん（３１）が１０日、夫で競泳男子で２０１６年リオ五輪銅メダルの瀬戸大也（３１）と離婚したことを自身のインスタグラムで発表した。

２人は２０１７年５月に結婚。１８年６月、２０年３月に２女児をもうけた。しかし、同年１０月に瀬戸の不倫が報じられ、日本水泳連盟から活動停止処分を受けた。その後も離婚には至らず、翌２１年の東京五輪では馬淵さんが瀬戸を応援する姿も報じられた。しかし結婚９年あまりで大きな決断をした。

馬淵さんはこの日、「応援してくださる皆様へ」と書き出し投稿。「私事で恐縮ではございますが、このたび、離婚が成立いたしましたことをご報告申し上げます」と離婚したことを発表した。

続けて「今後は子どもたちとの生活を大切に守りながら、これまで以上に仕事に邁進してまいります。関係者の皆様、そして日頃より応援してくださっている皆様には、引き続き温かく見守っていただけましたらうれしく思います」とした。

また、所属事務所のインスタグラムでは、「少しだけ、私の大切な思い出とお話をさせてください」とそっと思いをつづった。「飛込競技一筋で生きてきた私が、引退後２３歳で『妻』や『母』という役割だけになり、自分が何者なのかわからなくなっていく。名刺をいただく場面があっても、私には肩書も、名刺もありませんでした」と胸の内を語り「どんな環境からでも、人生は自分次第で何度でも始められる。この経験が、誰かが一歩踏み出すきっかけに」と誓った。

瀬戸もインスタで離婚報告。「これからは子供達の幸せを協力して守っていく所存です。皆様にはご心配をおかけいたしますが、新しい人生のスタートを温かく見守って頂けますと幸いです」とつづった。

馬淵さんは２００８年の日本選手権で優勝。１２年のインターハイでも板飛び込みで３連覇を達成するなど、活躍した。次女を出産後の２１年、現役復帰。２４年のパリ五輪出場を目指したが、かなわず、２度目の引退を発表した。

一方の瀬戸は、長く日本競泳界をけん引してきた。早大時代の２０１３年に世界水泳４００メートル個人メドレーで優勝するなど、世界水泳では合計４つの金を獲得、リオ五輪では４００メートル個人メドレーで優勝した萩野公介氏には敗れたものの、銅メダルに輝いた。