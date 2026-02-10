BLACKPINKが、3枚目ミニアルバム「DEADLINE」のポスターを公開した。契約するYGエンターテインメントが9日、公式ブログにビジュアルポスター2種類を掲載した。

韓国メディアのスポーツ京郷は10日「ポスター公開からすごい」のタイトルで報じた。「Statue ver．」と「Red light ver．」の2種類。最初に公開したポスターは、白い衣装を着て曲線的なシルエットを強調しているもの。

続いて公開されたポスターは、赤い照明を背景に撮影された。メンバーはカメラを見つめ、最初に公開したものとは対照的に、強烈な雰囲気を演出した。

同アルバムは、27日午後2時にリリースされる。ミニアルバムで「JUMP」「GO」「Me and My」「Champion」「Fxxxboy」の5曲が収録される。

同メディアは「YGエンターテインメントは、アルバム名のDEADLINEについて『取り戻せない最高の瞬間と、最も輝くBLACKPINKの現在を込めた』と説明している」と伝えた。公開された2枚のポスターは、そのコンセプトを表現したものとみられる。