STU48の石田千穂（23）が10日、都内で行われた「STU48 SHOWCASE LIVE」でグループ卒業を発表した。5月31日に東京・Kanadevia Hallで卒業コンサートが行われる。

石田はイベント終盤、締めのあいさつのタイミングで、自ら「ちょっと待ったー！」と切り出し「皆さんにお伝えしたいことがあります。私、石田千穂はSTU48を卒業します」と発表した。会場からどよめきが怒る中「残り少ない期間ですが、大好きなSTU48と皆さんに恩返しができるよう活動してまいりますので、最後までよろしくお願いいます」と伝えた。

公式サイトでもコメントを発表した。以下ほぼ全文。

▼「本日SHOWCASE LIVEにて卒業を発表させていただきました。

15歳から約9年間本当にお世話になりました。

アイドルを目指すきっかけとなった大好きな48グループが地元にでき1期生として携われたことは私の人生の中でかけがえのない出来事です。

まだ幼く人生経験も少なかった私は悩んで立ち止まってしまうこともありました。そんな時に応援してくださる皆さんのあたたかい言葉や熱い声援に何度も救われました。

そしていつも支えてくださったスタッフの皆さん

メンバーのみんなにも心から感謝しています。心強いメンバーがたくさんいるのでこの先のSTU48を私も一人のファンとして楽しみにしています。

たくさんのアイドルがいる中で私を見つけてくれてそして選んでくれて本当にありがとうございました。みんなと一緒に見てきた景色掴んだ夢は私にとって一生の宝物です STU48 石田千穂」

石田は17年3月にSTU481期生として加入。19年AKB48の56枚目シングル「サステナブル」で、初めてAKB48のシングル表題曲選抜メンバーに選出された。