降雪のため8日から延期して行われたG3「東京新聞杯」は2番人気のトロヴァトーレ（牡5＝鹿戸、父レイデオロ）が直線で堂々と突き抜けて1着。昨年4月のダービー卿CT以来となる重賞2勝目を挙げた。

鞍上のクリストフ・ルメール（46）は小倉牝馬S（ジョスラン）以来となる今年の重賞2勝目（通算172勝目）。管理する鹿戸雄一師（63）は小倉牝馬S（ジョスラン）以来となる今年の重賞2勝目（通算18勝目。東京新聞杯は2023年のウインカーネリアン以来2勝目）。

2着に4番人気のラヴァンダ、連覇を狙った3番人気のウォーターリヒトが3着に入り3連単＜7＞＜2＞＜12＞は2万3720円（14番人気）。1番人気のエルトンバローズは13着だった。

▼クリストフ・ルメール 初めて自分から反応してくれた。大外に出してから凄く反応してくれた。ゴールまで伸びてくれたからね。今日は凄くいいパフォーマンスだった。この勝ち方ならG1でもやれる。

▼鹿戸雄一師 課題だった折り合いも良かったし、だいぶ大人になってきた。強い競馬だった。