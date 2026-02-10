◆第６６回きさらぎ賞・Ｇ３（２月１０日、京都競馬場・芝１８００メートル、良）

春のクラシック戦線を占う３歳重賞は、積雪のため８日から１０日にスライドして行われ、１番人気のゾロアストロ（牡３歳、美浦・宮田敬介厩舎、父モーリス）が重賞初制覇を飾った。道中は中団待機で、直線は内めから馬群につくと、混戦から頭差抜け出した。短期免許で来日中のトール・ハマーハンセン騎手＝ドイツ＝は、１月１２日のシンザン記念（サンダーストラック）に続くＪＲＡ重賞２勝目となった。関東馬は２０１５年ルージュバック以来、１１年ぶりに勝利を挙げた。勝ちタイムは１分４８秒０。

同馬は２走前のサウジアラビアＲＣ３着、前走の東京スポーツ杯２歳Ｓで２着と重賞戦線で好走。今回は当初行われる予定だった８日の前日（７日）に京都競馬場入り。イレギュラーな形での滞在となり当初は不安視されたが、２日連続でダートコースが開放されたため、当レースに向けて懸命に調整され、うれしい初タイトルを獲得。スペシャルウィーク、ネオユニヴァース、サトノダイヤモンドなど数々の名馬も歩んだ出世レースを制し、クラシックへの主役候補に名乗りを上げた。

２番人気のエムズビキン（川田将雅騎手）が２着。４番人気のラフターラインズ（藤岡佑介騎手）が３着だった。

トール・ハマーハンセン騎手（ゾロアストロ＝１着）「スタートはそこまで速い感じはなかったですが、ゆったり走って道中のリズムは良かったです。スッとギアが変わる感じはないが、波に乗るとすごくいい脚。距離はもっと延びてもいいし、クラシックを見据えて、２４００メートルもこなせると思います。直線の進路取りは、（川田）将雅さんについて行きたかったが、加速がつかず、ただリズムを崩したくなかったので内へ行きました。結果的にそれも良かったです」