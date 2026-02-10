2月10日、東京競馬場で行われた11R・東京新聞杯（G3・4歳上オープン・芝1600m）は、C.ルメール騎乗の2番人気、トロヴァトーレ（牡5・美浦・鹿戸雄一）が勝利した。クビ差の2着に4番人気のラヴァンダ（牝5・栗東・中村直也）、3着に3番人気のウォーターリヒト（牡5・栗東・石橋守）が入った。勝ちタイムは1:32.2（良）。

1番人気で津村明秀騎乗、エルトンバローズ（牡6・栗東・杉山晴紀）は、13着敗退。

【ダービー卿CT】トロヴァトーレが最内強襲！重賞初制覇

大混戦から抜け出す

C.ルメール騎乗の2番人気、トロヴァトーレが嬉しい重賞2勝目をマークした。道中は中団やや後方で末脚を温存。直線勝負で追い出しにかかると、一瞬挟まれそうな場面もあったがうまく交わして抜け出して来た。最後まで切れ味鋭い差し脚でしっかりと伸び、横一線の追い比べから抜け出した。

トロヴァトーレ 15戦7勝

（牡5・美浦・鹿戸雄一）

父：レイデオロ

母：シャルマント

母父：エンパイアメーカー

馬主：サンデーレーシング

生産者：ノーザンファーム

【全着順】

1着 トロヴァトーレ C.ルメール

2着 ラヴァンダ 岩田望来

3着 ウォーターリヒト 高杉吏麒

4着 シャンパンカラー 岩田康誠

5着 シリウスコルト 三浦皇成

6着 ミッキーゴージャス 横山典弘

7着 ウンブライル 戸崎圭太

8着 レッドモンレーヴ 佐々木大輔

9着 サクラトゥジュール R.キング

10着 オフトレイル 菅原明良

11着 エンペラーズソード 原優介

12着 マジックサンズ 武豊

13着 エルトンバローズ 津村明秀

14着 メイショウチタン 吉田豊

15着 ブエナオンダ 横山武史

16着 ヤマニンサルバム 小崎綾也