【きさらぎ賞】ゴール前の大激戦！ゾロアストロが混戦から抜け出す

2月10日、京都競馬場で行われた11R・きさらぎ賞（G3・3歳オープン・芝1800m）は、T.ハマーハンセン騎乗の1番人気、ゾロアストロ（牡3・美浦・宮田敬介）が勝利した。アタマ差の2着に2番人気のエムズビギン（牡3・栗東・友道康夫）、3着に4番人気のラフターラインズ（牝3・美浦・小笠倫弘）が入った。勝ちタイムは1:48.0（良）。

【新馬/東京5R】ディバインウインドが東の1番星…ゾロアストロは出遅れ2着

4頭横並びの混戦から抜け出す

T.ハマーハンセン騎乗の1番人気、ゾロアストロが嬉しい重賞初制覇を飾った。雪による順延で2日遅れで開催された同レース。関東馬には難しい調整が強いられたと思われるが、ゾロアストロが見事に混戦の中から抜け出した。ゴール前では4頭が完全に並ぶような大激戦。僅かに内からゾロアストロが抜け出しており、ハマーハンセン騎手の見事なエスコートで勝利へ導いた。

ゾロアストロ 5戦2勝

（牡3・美浦・宮田敬介）

父：モーリス

母：アルミレーナ

母父：ディープインパクト

馬主：サンデーレーシング

生産者：ノーザンファーム

【全着順】

1着 ゾロアストロ T.ハマーハンセン

2着 エムズビギン 川田将雅

3着 ラフターラインズ 藤岡佑介

4着 コレオシークエンス 浜中俊

5着 ストームゲイル 吉村誠之助

6着 ゴーイントゥスカイ 荻野極

7着 ローベルクランツ 松山弘平

8着 サトノアイボリー 団野大成

9着 ショウナンガルフ 横山和生