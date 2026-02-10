【全品30円引き】1年で約7700万個売れたカレーパンに人気No.1のメロンパンまで…セブンカフェベーカリーが安くなる5日間（セブン-イレブン）
コンビニチェーン「セブン-イレブン」は、「セブンカフェ ベーカリー」の「お店で焼いた」「お店で揚げた」シリーズの全品を30円引きで販売するキャンペーンを開催する。期間は、2026年2月20日（金）から24日（火）までの5日間。
【商品画像】約7700万個売れたカレーパン、人気のメロンパンやクロワッサン
「セブンカフェ ベーカリー」は、店内のオーブンで仕上げに焼き上げることで、まるで焼き立てのような香ばしさと食感を味わえるのが特長。今回のキャンペーンは、カレーパンやメロンパン、クロワッサンなど、カウンターのケース内に入っている商品等が対象だという。
●「セブンカフェ ベーカリー」30円引きキャンペーン概要
【対象商品】
「お店で焼いたシリーズ」と「お店で揚げたシリーズ」
※カウンターのケース内で販売されているパン等が対象
・割引内容
セブン‐イレブン標準価格（税抜）より30円引き
・実施期間
2026年2月20日（金）〜2月24日（火） 5日間
・実施店舗
全国のセブン‐イレブン店舗
※一部の商品は取り扱い店舗限定
※店内調理のため、すぐに提供できない場合がある
※ボールドーナツシリーズは3個入りが対象
※セブン‐イレブン標準価格（税抜）からの値引きとなる。ただし、販売中の新商品は発売日からセール前日までのセブン‐イレブンでの販売価格（税抜）からの値引きとなる。セール中に発売する新商品は、セール終了後販売予定価格（税抜）からの値引きとなる。「エコだ値」値引きの対象商品は、「エコだ値」値引き後の価格（税抜）からの値引きとなる
※他の値引きキャンペーンとの併用はできない。ただし、クーポン券での値引きは併用できる
※在庫切れ、取り扱いのない場合もある
※商品は変更になる場合がある
※一部店舗では「カウンターケース内のフランク全品30円引きセール」を実施している
※店舗で実施しているセール、キャンペーンは7NOWアプリ／WEBサイトでは対象外となる
※7NOWアプリ／WEBサイトで実施しているセール、キャンペーンは店頭では対象外となる
■お店で揚げたカレーパン
2023年1月から12月までの累計販売数が76,987,667個となり、2024年7月16日（火）に「最も販売されている揚げたてカレーパンブランド」として、ギネス世界記に認定された。セブン‐イレブンとしては、初のギネス世界記録認定だという。パン生地には、専用のパン粉を使用しており、中はフワッと外はサクサクとした食感が楽しめる。カレールウは、あめ色になるまで炒めた玉ねぎを使用。30種類以上のスパイスをブレンドし、ブイヨンを加えて煮込んでいるため、野菜の旨味が凝縮している。
価格：149円（税込160.92円）
販売エリア：全国
お店で揚げたカレーパン
■お店で焼いたふんわりメロンパン
店内のオーブンで焼き上げた、セブンカフェ ベーカリー人気No.1商品。外サクッ、中ふんわり食感が特長のメロンパン。
価格：149円（税込160.92円）
販売エリア：全国
※取り扱い店舗限定
■お店で焼いたサクサククロワッサン
サクッとした食感が特長のバターの香り豊かなクロワッサン。
価格：176円（税込190.08円）
販売エリア：全国
※取り扱い店舗限定
■お店で焼いたチョコクッキー
外サクッ、中しっとりの食感のコントラストが楽しめる新食感チョコクッキー。
価格：186円（税込200.88円）
販売エリア：全国
※取り扱い店舗限定
■お店で揚げたソーセージドーナツ
こだわりのパン生地で、ポークソーセージを包んだ商品。間食やおやつに、手に取りやすい価格とサイズ感に仕上げている。
価格：149円（税込160.92円）
販売エリア：全国
■お店で揚げたシュガードーナツ
生地に混ぜる卵を増やし、コクと濃厚さをプラス。ふんわり食感のドーナツを、グラニュー糖をまぶして食べる。
※購入時、シュガーを受け取り、袋に入れて振ってから食べる
価格：130円（税込140.40円）
販売エリア：全国（神奈川県の一部店舗を除く）
※店舗によって一部取り扱いがない商品や商品名・規格・価格が異なる場合がある
※税込価格は軽減税率適用の消費税8%で表記している
※画像はイメージ