nana’s green tea桜シリーズ♡苺と桜で春限定スイーツ登場

nana’s green teaから春の訪れを感じる「桜」シリーズが、2026年2月24日より登場。今年は苺を組み合わせた「sakura & strawberry」がラインナップ。苺のショートケーキをイメージしたパフェと、桜あんと苺を合わせたドリンクで、春ならではの華やかな味わいを楽しめます。テイクアウトも可能で、春のひとときを彩る限定スイーツです♪

苺のショートケーキパフェで春気分

「桜の苺ショートケーキパフェ」は、フレッシュな苺にホイップクリームとスポンジを重ね、食べ進めるごとにショートケーキを感じられるパフェ。桜アイスと桜あんが春らしい香りをプラス。

グラスの底には屋久島産オーガニック和紅茶を使ったティーゼリーを忍ばせ、ソフトクリームと混ぜることでミルクティーのような味わいに変化します。価格は1,780円（税込）です。

桜と苺のティーゼリーラテで飲む春

「桜と苺のティーゼリーラテ（桜あん使用）」（ICED）は、桜あんをベースに苺ソースを合わせた飲むゼリードリンク。角切り苺が食感と味わいのアクセントに。

ソフトクリームが溶けるとラテのような味わいへ変化し、春のティータイムにぴったり。

屋久島産オーガニック和紅茶を使ったゼリーが、まろやかで上品な後味を演出します。価格は780円（税込）です。

春限定スイーツで華やぐひととき

nana’s green teaの「sakura & strawberry」シリーズは、苺と桜を組み合わせた華やかなパフェとドリンクで、春の訪れを感じさせます♡

屋久島産オーガニック和紅茶を使ったゼリーや桜あんで、見た目も味わいも楽しめる季節限定スイーツ。

2月24日から4月16日まで、テイクアウト・店内どちらでもお楽しみいただけます♪