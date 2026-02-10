歌手の知念里奈が10日、自身のインスタグラムを更新。9日に45歳の誕生日を迎えたことを伝えた。

知念は「誕生日でした」と書き出し、「お祝いメッセージをくださった皆様ありがとうございます」と感謝。白いトップスを着た現在の姿と、「8年前の2月9日」という黒いニット姿の8年前の写真を公開した。

そして「この時お腹にいた次男が色々用意してくれていて、月日の早さを感じました」と振り返ったが、「電話をくれた長男は待てど暮らせど誕生日に触れず、、、伝えないのもアレなんで、無理やり『おめでとう』頂き、長文メッセージ催促したよ」とユーモアを交えて伝えた。

また「今お稽古中のメリーポピンズで、『♪楽しいのは笑うから』という歌詞があります。とにかく毎日ハッピーに。自分で自分を楽しませていきたいです！」と宣言。「皆さん、いつもありがとう」と改めてお礼をつづった。

この投稿にフォロワーからは「8年ですか…早いです」「素敵な、1年にして下さい」「おめでとう」「我らのファミリーのレジェンド歌姫知念ちゃんー」「いまでもカラオケで歌わせてもらってます」「幸せな一日を過ごしくださいね」などの声が集まった。

知念は15歳の時「DO−DO FOR ME」で歌手デビュー。2005年にモデルと結婚し、翌年3月に第1子男児を出産したが、07年に離婚。16年7月27日に「ミュージカル界のプリンス」こと俳優の井上芳雄と再婚し、18年6月に第2子となる次男が誕生している。長男の井上慈英はバレエダンサーとして活動している。