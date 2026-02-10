¡Ú ÇÐÍ¥¡¦ Âìß·ÎÊ ¡Û·ëº§¤ò¸øÉ½¡¡¤ªÁê¼ê¤Ï°ìÈÌ½÷À¡Ö¿Í¤È¤·¤ÆÌ¤½Ï¤Ê¼«Ê¬¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¤È¤Æ¤â¿´¶¯¤¤Êý¡×
¡Ö²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¡¦¥¬¥ô¡×¥Ë¥¨¥ë¥Ö¡¦¥¹¥È¥Þ¥Ã¥¯Ìò¤ä¡Ö¥Ò¥×¥Î¥·¥¹¥Þ¥¤¥¯ - Division Rap Battle -¡×Rule the Stage¤ÎÍÀ´ÀîÄëÅýÌò¤Ê¤É¤òÌ³¤á¤¿ÇÐÍ¥¤ÎÂìß·ÎÊ¤µ¤ó¤¬¡¢¼«¿È¤ÎSNS¤Ç·ëº§¤·¤¿¤³¤È¤ò¸øÉ½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Âìß·¤µ¤ó¤Ï¼«½ð¤òÅº¤¨¤¿Ê¸ÌÌ¤òSNS¤ËÅê¹Æ¡£¤ªÁê¼ê¤ò¡Ö°ìÈÌ¤ÎÊý¡×¤È¤·¤Æ¡Ö¿Í¤È¤·¤ÆÌ¤½Ï¤Ê¼«Ê¬¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¤È¤Æ¤â¿´¶¯¤¤Êý¡×¤È¾Ò²ð¡£¡Ö²¹¤«¤¯¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤È¹¬¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¦¢¦¢¦¢¦¡¡Âìß·ÎÊ¤µ¤ó¡¡¸øÉ½Á´Ê¸¡¡¢¦¢¦¢¦¢¦
±þ±ç¤·¤Æ²¼¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë³§ÍÍ¤Ø
¤¤¤Ä¤â²¹¤«¤¤±þ±ç¤ò¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
»ä»ö¤ÇÂçÊÑ¶²½Ì¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ÎÅÙ¤«¤Í¤Æ¤è¤ê¤ªÉÕ¤¹ç¤¤¤·¤Æ¤¤¤ëÊý¤È·ëº§¤¹¤ë±¿¤Ó¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
É½¸½¼Ô¤Ç¤¢¤ëÁ°¤Ë¡¢¿Í¤È¤·¤ÆÌ¤½Ï¤Ê¼«Ê¬¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¤È¤Æ¤â¿´¶¯¤¤Êý¤Ç¤¹¡£
´Ø·¸¼Ô¤Î³§ÍÍ¡¢±þ±ç¤·¤Æ²¼¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë³§ÍÍ¤Ë¤ÏÀáÌÜ¤È¤Ê¤ë¤³¤Î»ö¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤ªÅÁ¤¨¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤´Êó¹ð¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢¤ªÁê¼ê¤Ï°ìÈÌ¤ÎÊý¤Ç¤¹¤Î¤Ç²¹¤«¤¯¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤È¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£
°ú¤Â³¤Àº¿Ê¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢º£¸å¤È¤â¤´»ØÆ³¤´Ã£¤Î¤Û¤É²¿Â´¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
2026Ç¯2·î9Æü
Âìß·ÎÊ
¢¤¢¤¢¤¢¤¡¡Á´Ê¸¡¡°Ê¾å¡¡¢¤¢¤¢¤¢¤
Âìß·¤µ¤ó¤ÏÆ±Æü¤Ë¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Î½êÂ°»öÌ³½ê¤ò±ßËþÂà½ê¤·¤¿¤³¤È¤ò¡¢ÊÌ¤ÎÅê¹Æ¤Ç¸øÉ½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÃ´Åö¡§·ÝÇ½¾ðÊó¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Û