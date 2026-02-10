タレントの鈴木奈々（37）が10日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・50）にゲストとして生出演。茨城県人の特徴を明かされ、納得する場面があった。

この日は「北関東3県三つ巴お国自慢SP」と題して放送。栃木県出身の芸能人代表のU字工事は北関東3県民の特徴を挙げ、「茨城県民は声がデカくて距離感が近い」と述べた。

益子卓郎は「奈々さんもそう。ずっとオープニングからべたべた近いし、声もいつもデカいし」と証言。茨城に営業に行っても「楽屋に勝手に入ってくるおじさんが一番多いのも茨城なんですよ」「漁師文化なのか、威勢がいいっていうか」と続けた。

これに鈴木は「確かに。分かる分かる分かる」と同調。「私はよく声がデカいって言われるから」と言い、楽屋あいさつでも「隣の隣の部屋の方たちまで出てきちゃうんですよね」とぶっちゃけて笑わせた。

「この間は本当に華丸・大吉さんが出てきちゃって」と苦笑い。「結構声デカいは有名で、あと楽屋にも結構来ます。茨城でイベントとか行くと、知らないおじさんとかが。めっちゃ来ます」と平然と話した。

「当たってる、当たってます、これ。大正解」とまとめていた。