「借りてきた猫」の対義語

「住み慣れた犬」





【写真】対義語は「住み慣れた犬」です

こんなひと言とともに、お部屋でリラックス中の愛犬を背後から写した写真が「X」で話題になりました。クッションに身体を預けヒーターの前でくつろぐ背中はあらゆる警戒や緊張とは無縁で、これが「対義語」の可視化か…とうなずきたくなるような謎の説得力があります。



愛犬の写真を投稿したのは「inosemarine」（@nurukakkei）さんで愛犬のお名まえは「きい」ちゃんといいます。きいちゃんは現在3歳になる柴犬の女の子です。



「クッションの上で寝るのではなく、段差を枕として利用するあたりが人間すぎる。」

「実家のような安心感... 休日の私は完全にこれです」

「きぃちゃんが座布団使い慣れてるー」



そのくつろぎっぷりを見た人たちからコメントが寄せられています。



飼い主のInosemarineさんにきいちゃんのことをお聞きしました。



「柴犬の天真爛漫な図太さ」

この「対義語」がひらめいた経緯は「ある集まりがあり散々人見知りして帰宅したところあの寝姿を目撃しました。さっきまでの自分と柴犬の天真爛漫な図太さの対比が言葉を生みました」とのこと。



投稿に大きな反響があったことについては「反響の大きさは勘違いの多さなので気にしてません」とあくまで冷静なInosemarineさん。



走ることが大好き！

なお、きいちゃんは「活発で主張も明瞭ですが我慢強い、昭和と令和のハイブリッド」（Inosemarineさん）な性格の持ち主なのだそう。



また、飼い主であるInosemarineさんの目から見た愛犬のチャームポイントについて「走ることが大好きでその美しさにいつもホレボレします」と話しています。



（まいどなニュース特約・山本 明）