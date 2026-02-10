「強風オールバックやん」風に煽られまくる犬に20万いいね “流線型”に激変する姿が「疾走感ある」「超超超絶かわよ」
「強風に煽られている犬が好きな全ての人へ」
そんなコメントが添えられた4枚の写真が話題になっています。写っているのは、Xユーザー・おこめ屋さん（@chimaki0328）の愛犬、「こめた」くん（5歳・男の子）。散歩中に撮影された写真には、強風に吹かれながらも前へ前へと進む、こめたくんの姿が収められています。
1枚目は、飼い主さんを見上げて笑みを浮かべるこめたくん。しかし横風に煽られ、今にも体が飛ばされてしまいそうです。2枚目では横を向き、ふわもふの被毛が流れるように風になびいています。
3枚目は、向かい風を切りながら前進し、4枚目では、くるっと飼い主さんのほうを振り返り、全身の毛を後方になびかせながら、必死に踏ん張って立っています。
小さな体で風に負けず、散歩を続ける姿は、まるで頼もしいヒーローのよう。この投稿には20万件超の“いいね”が集まり、「疾走感ある」「3枚目の勇ましさ」など、目を奪われる人が続出しています。詳しくお話を伺いました。
向かい風でも止まらない！ 散歩を楽しんだこめたくん
ーー撮影時の状況を教えてください。
「よく行く散歩コースの途中の道です。この日は特に風が強い日でした。いつもは面倒くさがって歩きたがらないこともあるのですが、この日はおばあちゃん（私の母）も一緒に散歩していたのが嬉しかったようで、特に寒そうな様子もなく、本人はズンズン歩いていました。一応、防寒対策として服は着せています」
ーーこの光景を目にした感想は？
「強風に負けず、どんどん歩みを進める姿がかわいく、風向きによって流線型になったり、いろいろなフォルムに変化するのも面白かったので、つい写真をたくさん撮ってしまいました（笑）。今までも風の強い日はありましたが、今回は特にいろんな形に変身していましたね」
ーーこのあとは、どうなりましたか。
「強風域を抜けたら、一段落した気分になったのか、おやつのおねだりをされました。帰宅してすぐに写真を投稿したところ、予想以上の反響があり、イラストやラテアートを作ってくれた方がいたり、海外ではミームコインになっていたりして、とても驚きました」
ーーふだんはどのような性格ですか。
「家では活発で王様タイプですが、外ではおとなしい子です。他のワンちゃんのことは気になるくせに、寄ってこられると避けてしまいます。妹猫のうにちゃんとは、よく追いかけっこをしたり、仲良く遊んだりしています」
リプライ欄には、風に立ち向かう姿”に心をつかまれた人たちから、愛あるコメントが次々と寄せられました。
