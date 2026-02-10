「強風に煽られている犬が好きな全ての人へ」



【写真】疾走感が限界突破！ 強風を突き進む犬

そんなコメントが添えられた4枚の写真が話題になっています。写っているのは、Xユーザー・おこめ屋さん（@chimaki0328）の愛犬、「こめた」くん（5歳・男の子）。散歩中に撮影された写真には、強風に吹かれながらも前へ前へと進む、こめたくんの姿が収められています。



1枚目は、飼い主さんを見上げて笑みを浮かべるこめたくん。しかし横風に煽られ、今にも体が飛ばされてしまいそうです。2枚目では横を向き、ふわもふの被毛が流れるように風になびいています。



3枚目は、向かい風を切りながら前進し、4枚目では、くるっと飼い主さんのほうを振り返り、全身の毛を後方になびかせながら、必死に踏ん張って立っています。



小さな体で風に負けず、散歩を続ける姿は、まるで頼もしいヒーローのよう。この投稿には20万件超の“いいね”が集まり、「疾走感ある」「3枚目の勇ましさ」など、目を奪われる人が続出しています。詳しくお話を伺いました。



向かい風でも止まらない！ 散歩を楽しんだこめたくん

ーー撮影時の状況を教えてください。



「よく行く散歩コースの途中の道です。この日は特に風が強い日でした。いつもは面倒くさがって歩きたがらないこともあるのですが、この日はおばあちゃん（私の母）も一緒に散歩していたのが嬉しかったようで、特に寒そうな様子もなく、本人はズンズン歩いていました。一応、防寒対策として服は着せています」



ーーこの光景を目にした感想は？



「強風に負けず、どんどん歩みを進める姿がかわいく、風向きによって流線型になったり、いろいろなフォルムに変化するのも面白かったので、つい写真をたくさん撮ってしまいました（笑）。今までも風の強い日はありましたが、今回は特にいろんな形に変身していましたね」



ーーこのあとは、どうなりましたか。



「強風域を抜けたら、一段落した気分になったのか、おやつのおねだりをされました。帰宅してすぐに写真を投稿したところ、予想以上の反響があり、イラストやラテアートを作ってくれた方がいたり、海外ではミームコインになっていたりして、とても驚きました」



ーーふだんはどのような性格ですか。



「家では活発で王様タイプですが、外ではおとなしい子です。他のワンちゃんのことは気になるくせに、寄ってこられると避けてしまいます。妹猫のうにちゃんとは、よく追いかけっこをしたり、仲良く遊んだりしています」



リプライ欄には、風に立ち向かう姿”に心をつかまれた人たちから、愛あるコメントが次々と寄せられました。



「風に舞う犬」

「疾走感ある」

「3枚目の勇ましさ」

「4コマ漫画みたい」

「凄いスピード感出てる」

「好物です！ありがたき幸せ」

「駆け抜ける獅子みたいだね」

「わたあめみたいでかわいい！」

「大変そうだけどかわいいです」

「なんだかポケモンみありますね」

「強風オールバックやん、かわいい」

「躍動感と疾走感、超超超絶かわよ」

「風に負けず頑張る犬、最高すぎる」

「躍動感あふれてますね！ カワイイです」



（まいどなニュース特約・梨木 香奈）