「決してぜいたくできないのがつらい」NISAに月3万円積み立てる30歳女性が「老後資金」に抱える不安…
食費や光熱費などの高騰が家計を直撃しています。たとえ給料が上がったとして、それよりも物価が上がってしまうため、生活が楽になるというより、むしろ苦しくなっていると感じる人も少なくないでしょう。
All Aboutが実施した「毎月の支出と現在の生活」に関するアンケートから、ユーザーのリアルな生活実態を紹介します。自分の家計と照らし合わせるなど、生活の参考にしてみてください。
【埼玉県在住、30歳女性の収入状況と1カ月の主な出費内訳】
・家族構成：独身（子なし）
・雇用形態：正社員
・職業：医療従事者
・年収：400万円
・家賃（住宅ローン）：6万円
・間取り：2LDK
・食費：1万5000円
・交際費：5000円
・電気代：5000円
・ガス代：6000円
・水道代：4000円
・車にかかる費用：7000円
・化粧品代：2万円
まず、女性に現在の生活に対して思うところ、考えていることを聞きました。
「NISAなどで投資を行っているが、老後の資産形成には不安が残っている。現在の生活については、ぜいたくを決してできないところが、少しつらい」
毎月3万円をNISAに積み立て、老後の資産としたいという女性。インフレリスクを考慮すると銀行預金やNISAだけではなく、金（ゴールド）や時計など現物として価値があるものを所有することも、リスク分散につながるのではと考えているそう。
「スーパーなどでの買い物は、調味料やお米などを除いて1回1000円以内に抑えるようにしている。冬場は暖房は使わずに電気毛布のみを使用している。支払い関係は全てクレジットにして管理している」
老後を鋭く見据えて、計画的に金銭管理をしている女性。現在の生活を隅々まで細かく見直すことが、豊かな老後の一助になるかもしれません。
＜調査概要＞
毎月の支出と現在の生活に関するアンケート
調査方法：インターネットアンケート
調査実施日：2025年10月22日
調査対象：全国10〜70代の200人（男性：66人、女性：133人、回答しない：1人）
※回答者のコメントは原文のまま記載しています。
※本記事で紹介している人物のプロフィールや数値などは、プライバシー保護のため編集部で一部改変している場合があります。
(文:All About 編集部)
老後の資産形成に不安……今回紹介するのは、埼玉県に住む30歳女性（独身・子なし）の生活実態です。
買い物は1回1000円以内、冬は電気毛布のみでは、一体どんなふうに家計を管理しているのでしょうか。生活のやりくりのポイントや実践している節約術について聞きました。
