日本陸連は10日「アジア・クロスカントリー選手権」（21日、福岡市・海の中道海浜公園）に女子10キロでエントリーしていた廣中璃梨佳（日本郵政グループ）＝長崎県大村市出身＝が出場を辞退すると発表した。左大腿（だいたい）部骨膜炎によりコンディションが整わないため。

昨秋の世界選手権女子1万メートルで6位入賞した廣中は、6〜8日のアジア室内選手権（中国・天津）も同じ理由で出場を辞退していた。

選手の入れ替えや追加は行わず、女子（10キロ）は川口桃佳（ユニクロ）、樺沢和佳奈（三井住友海上）、村山愛美沙（東北福祉大）の3人で臨む。

アジア・クロスカントリー選手権の日本代表参加メンバー

■シニア男子（10キロ）

三浦 龍司（SUBARU）

西澤 侑真（トヨタ紡織）

野中 恒亨（国学院大）

岡田 開成（中大）

■シニア女子（10キロ）

川口桃佳（ユニクロ）

樺沢和佳奈（三井住友海上）

村山愛美沙（東北福祉大）

■U20男子（8キロ）

稲垣 翔馴（洛南高）

池谷 陸斗（駒澤大高）

田村 幸太（関西創価高）

五十嵐 新太（水城高）

■U20女子（6キロ）

宇都宮 桃奈（札幌山の手高）

川西みち（豊田自動織機）

男乕 結衣（東北高）

福山 若奈（埼玉栄高）