21日の福岡・アジアクロカン 廣中璃梨佳が出場辞退
日本陸連は10日「アジア・クロスカントリー選手権」（21日、福岡市・海の中道海浜公園）に女子10キロでエントリーしていた廣中璃梨佳（日本郵政グループ）＝長崎県大村市出身＝が出場を辞退すると発表した。左大腿（だいたい）部骨膜炎によりコンディションが整わないため。
昨秋の世界選手権女子1万メートルで6位入賞した廣中は、6〜8日のアジア室内選手権（中国・天津）も同じ理由で出場を辞退していた。
選手の入れ替えや追加は行わず、女子（10キロ）は川口桃佳（ユニクロ）、樺沢和佳奈（三井住友海上）、村山愛美沙（東北福祉大）の3人で臨む。
アジア・クロスカントリー選手権の日本代表参加メンバー
■シニア男子（10キロ）
三浦 龍司（SUBARU）
西澤 侑真（トヨタ紡織）
野中 恒亨（国学院大）
岡田 開成（中大）
■シニア女子（10キロ）
川口桃佳（ユニクロ）
樺沢和佳奈（三井住友海上）
村山愛美沙（東北福祉大）
■U20男子（8キロ）
稲垣 翔馴（洛南高）
池谷 陸斗（駒澤大高）
田村 幸太（関西創価高）
五十嵐 新太（水城高）
■U20女子（6キロ）
宇都宮 桃奈（札幌山の手高）
川西みち（豊田自動織機）
男乕 結衣（東北高）
福山 若奈（埼玉栄高）