開業25周年のUSJ、マリオ＆ピカチュウのオリジナルグッズが新登場 Tシャツ＆ぬいぐるみ＆バゲットハットなど
ユニバーサル・スタジオ・ジャパン（USJ、大阪市此花区）は10日、3月31日に開業25周年を迎えるのに伴い登場する、期間限定のグッズを発表。マリオやピカチュウと一緒に盛り上がれるオリジナルグッズが登場する。
【画像】ピカチュウを連れて歩ける！ショルダーストラップ付きマスコット
USJは3月4日から2027年3月30日まで、“Discover U!!!（ディスカバー・ユー）”をテーマに、特別な体験にあふれる1年届ける。
いつでもどこでもピカチュウが相棒となって連れて歩ける「ショルダーストラップ付きマスコット」や、たくさんのピカチュウがパレードから飛び出してきたかのようなデザインで、“祭り”気分を一気に引き上げる「Tシャツ」、かぶるだけでテンション最高潮になる耳がぴょこぴょこ動く、まるでピカチュウがはしゃいでいるようなかわいさの「ぬいぐるみハット」が登場。
さらに、「スーパー・ニンテンドー・ワールド」からは、マリオがアクセル全開で駆け抜ける、スピード感あふれるデザインの「Tシャツ」、チェッカーフラッグ柄のデザインに、スーパースターなどのアイテムがアクセントの遊び心満点の「バケットハット」、手にした瞬間からワクワクする、“マリオVSクッパ”の接戦を描いた特別パッケージの「チョコクランチ」などが販売される。
このほか、想像を超えた“知らないジブン”に出会う“Discover You”と、パークの25年の歩みを振り返り、エンターテイメントの力を再発見する“Discover USJ”という2つの意味を込めて作られた25周年のテーマ“Discover U!!!”を表現した、超カラフルなアイテムやファッションに身を包んだ、イルミネーションのミニオンや、セサミストリート、ピーナッツ、ハローキティの「ぬいぐるみ」、「マスコットキーチェーン」などが誕生する。
HARRY POTTER and all related characters and elements （C） & TM Warner Bros. Entertainment Inc. Publishing Rights （C） J.K. Rowling.
MINIONS TM & （C） 2026 Universal Studios.
（C） Nintendo
TM and （C） 2026 Sesame Workshop
（C） 2026 Peanuts Worldwide LLC （C） 2026 SANRIO CO., LTD.
Shrek （C） 2026 DreamWorks Animation LLC. All Rights Reserved.
（C） Walter Lantz Productions LLC
TM & （C） Universal Studios & Amblin Entertainment JAWS TM & （C） 2026 Universal Studios
WATERWORLD TM & （C） 2026 Universal Studios
SING TM & （C） 2026 Universal Studios
TM & （C） Universal Studios and U-Drive Joint Venture.
（C）青山剛昌／小学館・読売テレビ・TMS 1996
CG: （R） & （C） Universal Studios and/or HarperCollins LLC. All rights reserved.
（C）2026 Pokemon. （C）1995-2026 Nintendo/Creatures Inc. /GAME FREAK inc.
Universal elements and all related indicia TM & （C） 2026 Universal Studios. All rights reserved.
