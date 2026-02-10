Æâ³ÕÉÜ¤¬Æþ¤ëÄ£¼Ë¡áÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è

¡¡Æâ³ÕÉÜ¤Ï10Æü¡¢¹ñÆâ³°¤Î·ÐºÑ¾ðÀª¤Ë´Ø¤¹¤ë2025Ç¯ÅÙÈÇ¤Î¡ÖÆüËÜ·ÐºÑ¥ì¥Ý¡¼¥È¡×¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£·ÐºÑÀ®Ä¹¼Â¸½¤Î¤¿¤áÊª²Á¾å¾º¤Ø¤ÎÂÐºö¤¬Âç¤­¤Ê²ÝÂê¤Ë¤Ê¤ë¤È»ØÅ¦¡£ÀáÌó»Ö¸þ¤Ç¾ÃÈñ¤Î¿­¤ÓÇº¤ß¤äÃùÃßÎ¨¤Î¹â¤Þ¤ê¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤Æ¡¢Éý¹­¤¤¶È³¦¤Ç¤ÎÄÂ¾å¤²·ÑÂ³¤ä¡¢Ãæ¾®´ë¶È¤ÎÀ¸»ºÀ­¸þ¾å¤Î¤¿¤á¹çÊ»¡¦Çã¼ý¡ÊM¡õA¡Ë¤Î³èÀ­²½¤Ê¤É¤òÁÊ¤¨¤¿¡£

¡¡Êó¹ð½ñ¤Ç¤Ï¡¢Êª²Á¾å¾º¤¬¸²Ãø¤Ë¤Ê¤Ã¤¿20Ç¯Âå°Ê¹ß¡¢¤Û¤ÜÁ´À¤Âå¤Ç½êÆÀ¤Î¿­¤Ó¤ËÂÐ¤¹¤ë¾ÃÈñ¤Î³ÈÂçÉý¤¬Æß²½¤·¡¢¤½¤ÎÊ¬ÃùÃß¤Ë²ó¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¤¿¡£´ë¶È¤ÎÄÂ¾å¤²¤ò½ä¤Ã¤Æ¤â¶È¼ï¤Ë¤è¤êº¹¤¬¸«¤é¤ì¡¢ÆÃ¤Ë°åÎÅ¤äÊ¡»ãÊ¬Ìî¤Ç¤ÏÆ¬ÂÇ¤Á¤Ë¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¤Èµ­ºÜ¡£·úÀß¶È¤Ç¤â¹âÅÙµ»Ç½¤ÎÍ­Ìµ¤ÇÆó¶Ë²½¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤·¤¿¡£