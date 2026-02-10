·ÐºÑÀ®Ä¹¤ØÊª²Á¹âÂÐºö²ÝÂê¡¡Æâ³ÕÉÜÊ¬ÀÏ¡¢ÄÂ¾å¤²¤â½Å»ë
¡¡Æâ³ÕÉÜ¤Ï10Æü¡¢¹ñÆâ³°¤Î·ÐºÑ¾ðÀª¤Ë´Ø¤¹¤ë2025Ç¯ÅÙÈÇ¤Î¡ÖÆüËÜ·ÐºÑ¥ì¥Ý¡¼¥È¡×¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£·ÐºÑÀ®Ä¹¼Â¸½¤Î¤¿¤áÊª²Á¾å¾º¤Ø¤ÎÂÐºö¤¬Âç¤¤Ê²ÝÂê¤Ë¤Ê¤ë¤È»ØÅ¦¡£ÀáÌó»Ö¸þ¤Ç¾ÃÈñ¤Î¿¤ÓÇº¤ß¤äÃùÃßÎ¨¤Î¹â¤Þ¤ê¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤Æ¡¢Éý¹¤¤¶È³¦¤Ç¤ÎÄÂ¾å¤²·ÑÂ³¤ä¡¢Ãæ¾®´ë¶È¤ÎÀ¸»ºÀ¸þ¾å¤Î¤¿¤á¹çÊ»¡¦Çã¼ý¡ÊM¡õA¡Ë¤Î³èÀ²½¤Ê¤É¤òÁÊ¤¨¤¿¡£
¡¡Êó¹ð½ñ¤Ç¤Ï¡¢Êª²Á¾å¾º¤¬¸²Ãø¤Ë¤Ê¤Ã¤¿20Ç¯Âå°Ê¹ß¡¢¤Û¤ÜÁ´À¤Âå¤Ç½êÆÀ¤Î¿¤Ó¤ËÂÐ¤¹¤ë¾ÃÈñ¤Î³ÈÂçÉý¤¬Æß²½¤·¡¢¤½¤ÎÊ¬ÃùÃß¤Ë²ó¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¤¿¡£´ë¶È¤ÎÄÂ¾å¤²¤ò½ä¤Ã¤Æ¤â¶È¼ï¤Ë¤è¤êº¹¤¬¸«¤é¤ì¡¢ÆÃ¤Ë°åÎÅ¤äÊ¡»ãÊ¬Ìî¤Ç¤ÏÆ¬ÂÇ¤Á¤Ë¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¤ÈµºÜ¡£·úÀß¶È¤Ç¤â¹âÅÙµ»Ç½¤ÎÍÌµ¤ÇÆó¶Ë²½¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤·¤¿¡£