女優の東ちづる（65）が10日までに自身のインスタグラムを更新。プライベートショットを披露した。

東は2003年に堀川恭資氏と結婚。堀川は10年に難病の「痙性斜頸（けいせいしゃけい）」と診断され、東が介護している。

この日は「夫ホリが難病になって17年目にして初めての2人だけの海外旅行。韓国までの渡航時間なら大丈夫。4人旅行で経験済み」と韓国への夫婦旅行を報告。機内での2ショットを披露した。

「車椅子の移動、大変な場面もきっとある。思い通りにいかない瞬間も、予定変更も、疲れも出ると思う。でもそれって、『失敗』じゃなくて、ふたりで乗り越える旅の一部、と今から覚悟をする」と意気込みをつづった。

続けて「『全部回る』より『今日はこれができたね』を大事に。“できないこと”より“できたこと”を記念する。カフェで一息つけた、笑えた、景色がきれいだった――それで十分。ホテルでだらっとする時間も、立派な旅。ふたりで同じものを見て、同じものを味わう。それだけで、もう特別」。

最後は「喧嘩ゼロの旅をめざす(笑 これだけの覚悟があれば、大丈夫かな〜」と結んだ。