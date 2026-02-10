◆第６６回きさらぎ賞・Ｇ３（２月１０日、京都競馬場・芝１８００メートル、良）

春のクラシック戦線を占う３歳重賞は、積雪のため８日から１０日にスライドして行われ、２番人気のエムズビギン（牡３歳、栗東・友道康夫厩舎、父キタサンブラック）は頭差の２着に終わった。２０２４年のセレクト１歳セールでは５億９０００万円で落札されており、国内市場で取引された歴代最高額のＪＲＡ重賞制覇を狙ったが、持ち越しとなった。

母デルフィニア２は欧州Ｇ１で２着が２度あり、祖母も欧州Ｇ１勝ち馬。昨年のシンザン記念を勝ったリラエンブレムを兄に持つキタサンブラック産駒。今回と同じ舞台のデビュー戦こそ２着だったが、昨年１１月の東京での未勝利戦を、出遅れながら上がり最速タイの末脚で完勝。スペシャルウィーク、ネオユニヴァース、サトノダイヤモンドなど数々の名馬が歩んだ出世レースに臨んでいた。

勝ったのは１番人気でトール・ハマーハンセン騎手騎乗のゾロアストロ（牡３歳、美浦・宮田敬介厩舎、父モーリス）で、勝ちタイムは１分４８秒０。

４番人気で藤岡佑介騎手のラフターラインズ（牝３歳、美浦・小笠倫弘厩舎、父アルアイン）がさらに鼻差の３着だった。

川田将雅騎手（エムズビギン＝２着）「ゲートをよく我慢して、道中もよく我慢してくれました。成長は見せてくれましたが、勝ち切るところまではいけませんでした」

友道調教師（エムズビギン＝２着）「残念でした。まだ緩いところもありますし、着差が着差だけになんとか２着は取れたんで、賞金は積めました。今後は馬の状態を見て皐月賞もボーダーを見ながら考えていきたいです」

藤岡佑介騎手（ラフターラインズ＝３着）「ゲートは中間も練習していたんですけどね。今日は装鞍所からテンションが高かったと聞いていましたし、気をつけていたけど待たされた分もあって今までで一番悪いスタートでした。道中もテンションが高かったですし、なだめながら。切り替えてからはしっかり脚をためる形で、最後はあの脚を使えるんだから能力は相当ありますね。精神的な成長がほしいです」

浜中俊騎手（コレオシークエンス＝４着）「新馬もそうでしたけどスタートが速いですね。ポンッと出ちゃったんで、調教でも感じていましたが折り合いもまだ難しいところがありますし、外から気分良く行かせました。５着馬を抜いた後にもう一度後続に抜かれてから、最後は物見してしまいました。調教で感じたポテンシャルの高さは競馬でも感じました。まだ２戦目ですが、よく走ってくれました」

吉村誠之助騎手（ストームゲイル＝５着）「馬は良さそうでした。乗りやすくてこれといった癖もない。今回はいい競馬をしてくれたと思います」