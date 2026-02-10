ヤクルト・奥川恭伸投手（２４）が１０日、沖縄・浦添キャンプでブルペン入り。６３球を投げ込み、今季初実戦となる１２日の練習試合・中日戦（北谷）に向けて調整した。

後方から見つめていた池山隆寛監督（６０）は「投げる度にようやく乗り出してきたので。あとは実戦で相手にどう通用するのかというところ。駆け引きとかそういうところだと思うので、まず自分の体調、調子を整えて投球術をやるのが一番だと思います。今日見てもこの間よりかはいい球が来だしたかな」と振り返り、「（１２日は）頭で２回くらい」と“開幕投手”に指名した。

奥川は今季に向けては１月の自主トレ期間中から１００球を超える投球練習を行い、今キャンプでも３日には１１２球の熱投を見せた。７日には初の実戦形式となるライブＢＰに登板。打者のべ８人と対戦し、計３７球を投げて安打性の当たりを３本に封じるなどアピールしていた。

この日は取材対応で「実戦が近づいてきたので、（球種を）一通り確認して。抑えられるのが一番ですけど、練習していることを少しでもものにできるようにやりたいです」とし、「しばらく（実戦登板から期間が）空いているので、あんまり自分に期待しすぎないように」と話した。