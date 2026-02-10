１０日放送のＴＢＳ系情報番組「ゴゴスマ」（月〜金曜・午後１時５５分）では、８日の衆院選で戦後史上最多の３１６議席と大勝した高市早苗首相（自民党総裁）が９日に党本部で会見し、衆院選の公約として掲げた２年間の食料品消費税ゼロの早期実現に「知恵を絞る」ことを表明した上で、野党に社会保障改革に関する国民会議への参加を呼び掛け「少なくとも夏前には中間取りまとめを行いたい」と発言したことを報じた。

コメンテーターで出演の女優でタレントの鈴木紗理奈は「前回の選挙は自民党が大敗して、今回は大勝した。と言うことはやっぱり高市さんに頑張っていただきたいっていう…。自民党に頑張ってほしいというよりも高市さんに、よしやったれ！っていう方が多いと思ったんですよ」と、まず発言。

その上で「今までは停滞していた３０年。何もあんまり変わらず、やろうとしては止まって。これをする！って言ったのに選挙に勝ったら、そうならなくてみたいなことを、ずっと繰り返してきて。もう勘弁してくれ！みたいな１票だと思うので（政策を）進めていただきたいなと思います」と続けると「自民党の中にも高市さんに反対する人もいるし、そういう人もいっぱい受かってると思うんですけど、そういうことに負けず、とりあえずやり切って、動かしていただきたいなと思います」と期待を寄せていた。