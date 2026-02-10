Ｊ１鹿島は１０日、明治安田Ｊ１百年構想リーグ第２節・横浜ＦＭ戦（１４日・メルスタ）に向け、茨城・鹿嶋市内での調整をスタートさせた。

＊ ＊ ＊

鹿島ＦＷレオセアラが、突如金髪にした理由を明かした。

百年構想リーグの開幕に合わせて黒髪を金に染め上げた昨季のＪ１得点王は「これは戦術です。相手選手から（鈴木）優磨と間違えられれば、と」と言及。戦術的な理由により、鮮やかなゴールドヘアーになったことを明かした。

ＦＷでは鈴木優磨だけでなく、田川亨介や徳田誉も金髪であることから「誰をマークしているのか、（相手が）わからないようにするためです」と語り、自慢の金髪ヘアーをかき上げた。

「車が雪に覆われてしまって。（来日前の）家族がいれば違ったのでしょうが、１人だし、ずっと家に閉じこもっていました」という静かなオフを経て、次節はホーム開幕戦となる古巣の横浜ＦＭ戦。優勝を決めた昨季最終節以来の古巣との再戦へ「どのチームも優勝チームを倒したいという姿勢で来ると思うので、監督が求めていることを体現し、しっかり勝ち点３を拾っていきたい」と意気込んだ。