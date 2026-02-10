代替競馬となった東京競馬の特別レースの結果に、ＳＮＳ上が沸いている。

１月１０日の１０Ｒで行われた初音Ｓでは、武豊騎手が騎乗したスタートから前めにつけた５番人気テリオスララ（牝４歳、美浦・田島俊明厩舎・父シスキン）が直線も力強く抜け出し勝利。直線で外から差してきた３番人気のルージュソリテールが２着に入った。勝ちタイムは１分４５秒７。

１着馬の馬番は３で、２着は９。馬連は３―９で３５・５倍（１４番人気）。馬単は３→９で７５倍（２４番人気）となった。

勝ち馬は前走よりプラス３４キロ、２着馬もマイナス１６キロで、代替競馬の影響をもろに受け、馬券は買いづらかったはずだが、レース終了後からＸでは的中報告が立て続いた。

このレースは当初、「アラブ首長国連邦大統領国賓訪日記念ザーイド＆ラシッド杯」にレース名が変更される予定だったが、アラブ首長国連邦（ＵＡＥ）のムハンマド大統領の訪日が延期となったため、改めて従来のレース名「初音ステークス」に戻すことを決めた。

レース名とバーチャル・シンガー「初音ミク」にちなみ「３・９（ミク）」馬券を買ったファンが多いためで、ＳＮＳ上では、「名前で買ったら偶々当たってラッキーすぎる」「#初音ミク 馬券（※）発動ですか…。」「こんな見えてたサイン見落としてたとは…」「初音Ｓは３−９決着だから初音ミク馬券」「３９決着マジでありがとう」「出来過ぎじゃない？」「まじでミクできてるー」「個人的にミクさんも大好きなので、初音ｓで３→９番決着も思い出に残る決着ですし、めちゃくちゃ嬉しいです！」などのコメントが寄せられた。