【モデルプレス＝2026/02/10】元タレントの木下優樹菜が2月10日、自身のInstagramストーリーズを更新。手作り弁当を公開した。

【写真】芸人の30代元妻「キャロットラペがあればなんとかなる」前日におかず準備した色鮮やか弁当

◆木下優樹菜「朝あたためてつめるだけ」の手作り弁当披露


木下は「きのう気合いでつくったから朝あたためてつめるだけ」「キャロットラペがあればなんとかなる」と記し、彩り豊かな弁当が2つ並んだ写真を投稿。ご飯の上には肉と薄切りの玉ねぎを合わせて味付けしたおかずが盛り付けられており、その横に添えられたレタスとキャロットラペが彩りを加えている。

◆木下優樹菜の投稿に「忙しい朝に助かる」の声


この投稿に、ファンからは「彩りが綺麗」「見習いたい」「忙しい朝に助かる」「ナイスアイディア」などの声が上がっている。

木下は、お笑いコンビ・FUJIWARAの藤本敏史と2010年に結婚。2012年に莉々菜さんを、2015年に茉叶菜さんを出産した。2019年に藤本と離婚し、現在はシングルマザーとして子育てをしている。（modelpress編集部）

