USJ、25周年“本気パロ”フードが目白押し！ターキーレッグが「まん」に、アイスが「チュリトス」に
【女子旅プレス＝2026/02/10】ユニバーサル・スタジオ・ジャパンは2026年3月31日（火）に開業25周年を迎える。これを記念し、同年3月4日（水）より「Discover U！！！（ディスカバー・ユー）」をテーマにしたアニバーサリーイベントを開催する。これ先立ち、スペシャルな期間限定のフードとグッズが公開された。
目玉となるのは、企業各社の人気商品とコラボレーションした、見た目もアイデアもパロディ全開の“本気パロ”メニューだ。
キユーピーとのコラボによる「マヨマヨツナマヨコーンまん」は、見た目はマヨネーズそのものだが、中にはコーンとマヨがたっぷり詰まったインパクト抜群の一品。
サーティワンアイスクリームからは人気フレーバーを再現したサクサクのチュリトス「サーティワン・チュリトス 〜ポッピングシャワー〜」、「サーティワン・チュリトス〜ラブポーションサーティワン〜」が登場。色彩と味にこだわって再現した。
伊藤ハムは、35cm超えの大きなアルトバイエルンが迫力満点の「アルトバイエルン・ドッグ 〜ミート・モンスター〜」、サントリーが手がけるウイスキー「角瓶」の香りが心地よく広がる「ウイスキー角瓶香るティラミス」と、どれもユニークな逸品揃いだ。
ワーフカフェでは、昨年も好評だった、パークでしか味わえない「ヤクルト・ソフトクリームサンデー 〜マンゴー〜」がパワーアップして新登場。マンゴーのトロピカルな風味が絶妙にマッチした絶品デザートになって帰って来る。
そのほか、パーク内のカートでは、フードカートの定番メニュー同士が、まさかのコラボレーション。
人気のターキーレッグをふかふかの“まん”生地で包んだ「ターキーレッグ！？まん」や、ポップコーンとチュリトスの想像を超えた最強タッグメニュー「キャラメルポップコーン！？ チュリトス」と、定番同士の掛け合わせメニューも登場する。
パーク開業時から親しまれてきた同レストランが、25周年を機にメニューをフルリニューアル。BBQポークリブやハンバーガーといった「THE アメリカン」なラインナップに生まれ変わる。
さらに25周年期間限定メニュー「スタジオ・スターズ 25周年スペシャルプレート」が登場。骨付きの大型ステーキ、オニオンリングタワーやチーズソースしたたる山盛りポテトまで、何もかもが迫力満点な祝祭感あふれるワイルドな一皿となっている。
また、「メルズ・ドライブイン」、「ルイズ N.Y. ピザパーラー」では、『E.T.』や『バック・トゥ・ザ・フューチャー』といった開業当初のアトラクションなどがデザインされたコースター（※セットメニュー1つにつき、ランダムでコースター1枚配布）がセットになった25周年記念メニューを販売する。
物販における最大のトピックスは、かつての人気アイテムの再誕だ。開業当初、人気を集めた、スクールバスを運転するスヌーピーと、窓から顔をのぞかせるピーナッツの仲間たちがデザインされた“ポップコーンバケツ”が「ランチボックス」として復刻を果たす。
また、USJの歴史に寄り添ってきたウッディー＆ウィニーをスペシャルドリンクカップのデザインに採用。ストローについたグローブマークのキャップもポイントだ。
加えて、パーク開業当初に人気を博したアトラクション『E.T』『バック・トゥ・ザ・フューチャー』『ジョーズ』『ジュラシック・パーク』がコラボレーションしたオリジナルグッズも登場する。
25周年を祝う盛大な“祭り”「NO LIMIT！ パレード 〜Discover U！！！ バージョン〜」の開幕に合わせ、マリオやピカチュウと一緒に盛り上がれるオリジナルグッズを発売。
ピカチュウをモチーフにした、「ショルダーストラップ付きマスコット」や「Tシャツ」、耳がぴょこぴょこと動くギミック付きの「ぬいぐるみハット」など、いずれもキュートなデザイン。
スーパー・ニンテンドー・ワールドからも、マリオとクッパの接戦を描いた限定パッケージの「チョコクランチ」や、チェッカーフラッグ柄の「バケットハット」など、スピード感あふれる新作が登場する。
さらに、25周年のテーマカラーを身に纏ったミニオンやセサミストリートの仲間たちの「ぬいぐるみ」や「マスコットキーチェーン」、そして参加型パレードには欠かせない「パレードフラッグ」を手にすれば、パークでの一体感が一層増すことだろう。（女子旅プレス／modelpress編集部）
「スタジオ・スターズ・レストラン」が全面刷新
かつての記憶を呼び覚ます伝説の復刻グッズ
パレードの興奮を全身で纏う祝祭の正装
