これからの予定【経済指標】
【ユーロ圏】
フランス雇用統計（2025年 第4四半期）15:30
予想 7.7% 前回 7.7%（失業率)
【ノルウェー】
消費者物価指数（CPI）（1月）16:00
予想 -0.2% 前回 0.1%（前月比)
予想 3.0% 前回 3.2%（前年比)
【トルコ】
鉱工業生産指数（12月）16:00
予想 N/A 前回 2.5%（前月比)
予想 N/A 前回 2.4%（前年比)
【米国】
輸入物価指数（12月）22:30
予想 0.1% 前回（前月比)
予想 0.1% 前回 0.1%（前年比)
輸出物価指数（12月）22:30
予想 N/A 前回 （前月比)
予想 N/A 前回 3.3%（前年比)
雇用コスト指数（2025年 第4四半期）22:30
予想 0.8% 前回 0.8%（前期比)
小売売上高（12月）22:30
予想 0.4% 前回 0.6%（前月比)
予想 0.4% 前回 0.5%（自動車除くコア・前月比)
企業在庫（11月）11日00:00
予想 0.1% 前回 0.3%（前月比)
※予定は変更されることがあります。
