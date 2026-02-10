【ユーロ圏】
フランス雇用統計（2025年 第4四半期）15:30
予想　7.7%　前回　7.7%（失業率)

【ノルウェー】
消費者物価指数（CPI）（1月）16:00
予想　-0.2%　前回　0.1%（前月比)
予想　3.0%　前回　3.2%（前年比)

【トルコ】
鉱工業生産指数（12月）16:00
予想　N/A　前回　2.5%（前月比)
予想　N/A　前回　2.4%（前年比)

【米国】
輸入物価指数（12月）22:30
予想　0.1%　前回（前月比)
予想　0.1%　前回　0.1%（前年比)

輸出物価指数（12月）22:30　
予想　N/A　前回　（前月比)　
予想　N/A　前回　3.3%（前年比)

雇用コスト指数（2025年 第4四半期）22:30
予想　0.8%　前回　0.8%（前期比)

小売売上高（12月）22:30
予想　0.4%　前回　0.6%（前月比)
予想　0.4%　前回　0.5%（自動車除くコア・前月比)

企業在庫（11月）11日00:00
予想　0.1%　前回　0.3%（前月比)

※予定は変更されることがあります。