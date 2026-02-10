テクニカルポイント ポンドドル、方向性が交錯、中立レンジを探る テクニカルポイント ポンドドル、方向性が交錯、中立レンジを探る

テクニカルポイント ポンドドル、方向性が交錯、中立レンジを探る



1.3884 ボリンジャーバンド 2σ上限（21日間）

1.3821 エンベロープ1%上限（10日間）

1.3684 10日移動平均

1.3682 現値

1.3679 一目均衡表・転換線

1.3600 一目均衡表・基準線

1.3592 21日移動平均

1.3547 エンベロープ1%下限（10日間）

1.3434 200日移動平均

1.3430 一目均衡表・雲（上限）

1.3383 100日移動平均

1.3300 ボリンジャーバンド 2σ下限（21日間）

1.3289 一目均衡表・雲（下限）



ポンドドルは２月に入ってからの下落の流れは一服している。１０日線は２１日線の上方に位置しており、明確な下降トレンドは未達だった。足元では２１日線付近から１０日線付近へと反発している。ＲＳＩ（１４日）は５６．９と、一時の５０割れからは水準を上げてきている。目先の方向性は交錯しており、中立的な状況の下でレンジを探る局面になっているようだ。まずは、１０日線と２１日線が上下のポイントとなっている。いずれのポイントを明確にブレイクするのかを確認するまでは、レンジ志向の値動きとなりそうだ。

