テクニカルポイント ポンドドル、方向性が交錯、中立レンジを探る

1.3884　ボリンジャーバンド　2σ上限（21日間）
1.3821　エンベロープ1%上限（10日間）
1.3684　10日移動平均
1.3682　現値
1.3679　一目均衡表・転換線
1.3600　一目均衡表・基準線
1.3592　21日移動平均
1.3547　エンベロープ1%下限（10日間）
1.3434　200日移動平均
1.3430　一目均衡表・雲（上限）
1.3383　100日移動平均
1.3300　ボリンジャーバンド　2σ下限（21日間）
1.3289　一目均衡表・雲（下限）

　ポンドドルは２月に入ってからの下落の流れは一服している。１０日線は２１日線の上方に位置しており、明確な下降トレンドは未達だった。足元では２１日線付近から１０日線付近へと反発している。ＲＳＩ（１４日）は５６．９と、一時の５０割れからは水準を上げてきている。目先の方向性は交錯しており、中立的な状況の下でレンジを探る局面になっているようだ。まずは、１０日線と２１日線が上下のポイントとなっている。いずれのポイントを明確にブレイクするのかを確認するまでは、レンジ志向の値動きとなりそうだ。