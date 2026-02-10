X83Lの65型「KJ-65X83L」

ソニーは「ネット動画も放送波も色鮮やかな4K高画質で楽しめる」という4K液晶ブラビア「X83L」シリーズと「X81L」シリーズを、2月28日に発売する。どちらも43/50/55/65/75/85型の6サイズ展開。いずれも価格はオープンで、直販価格はX83Lの43型「KJ-43X83L」が165,000円、X83Lの43型「KJ-43X81L」が143,000円。

X83Lシリーズ 85型「KJ-85X83L」 直販385,000円 75型「KJ-75X83L」 直販308,000円 65型「KJ-65X83L」 直販242,000円 55型「KJ-55X83L」 直販203,500円 50型「KJ-50X83L」 直販181,500円 43型「KJ-43X83L」 直販165,000円X81Lシリーズ 85型「KJ-85X81L」 直販308,000円 75型「KJ-75X81L」 直販242,000円 65型「KJ-65X81L」 直販209,000円 55型「KJ-55X81L」 直販176,000円 50型「KJ-50X81L」 直販159,500円 43型「KJ-43X81L」 直販143,000円

2シリーズの主な違いは、ソニー独自のコンテンツ・サービス「SONY PICTURES CORE」と、対応する倍速機能。X83LはSONY PICTURES COREの1年間見放題/5作品引き換えが付帯し、倍速機能は「Motionflow XR 240」に対応。X81LはSONY PICTURES COREの見放題などは付帯せず、倍速機能は「Motionflow XR 120」に対応する。

どちらもLEDバックライトを採用した4K液晶テレビ。高画質プロセッサー「HDR X1」を搭載し、「画質の3大要素である精細感、色の鮮やかさ、コントラストを向上させるそれぞれの高画質機能をより細かくコントロールする」という。さまざまな映像をHDR相当の画質で描くという「HDRリマスター」も採用した。

超解像エンジン「4K X-Reality PRO」や、より細部まで忠実な色を自然に再現する「トリルミナス プロ」にも対応する。

パネル解像度は3,840×2,160ドット/4K、リフレッシュレートはネイティブ60Hz。搭載チューナー数はBS4K/110度CS 4K×3、地上/BS/110度CS×3。

外付けHDDを使った番組録画にも対応し、3チューナー搭載のため2番組同時録画もできる。

X81Lシリーズの65型「KJ-65X81L」

内蔵スピーカーは、音の歪みを低減する形状の振動板を使った「X-Balanced Speaker」で、両シリーズともフルレンジ×2基を搭載した。最大出力は20(10＋10)W。Dolby Atmosや自動音場補正に対応する。内蔵アンプは小型・高効率のデジタルアンプ「S-Master」。

Google TV機能を搭載しており、NetflixやPrime Video、U-NEXT、TVerといった動画配信サービスを視聴可能。上述のとおり、X83LシリーズはSONY PICTURES COREも利用できる。

リモコンには7サービス(U-NEXT/Netflix/Hulu/Prime Video/ABEMA/ディズニープラス/YouTube)へのダイレクトボタンに加え、ソニーブラビア公式アプリ「My BRAVIA」へのダイレクトボタンを備える。

PlayStation 5との連携機能も搭載。PS5が接続されているブラビアの機種を認識して、各モデルに最適なHDR調整を自動的に行なう「オートHDRマッピング」、各コンテンツに応じて画質モードを自動で切り替える「コンテンツ連動画質モード」が利用できる。ブラビアの画質設定をゲームに合わせてカスタマイズできるゲームメニューも搭載。

入力はHDMIが4系統でeARCとALLMに対応。ビデオ入力×1や光デジタル音声出力×1、ヘッドフォン出力×1、USB×2、LAN端子などを備える。Wi-Fiも内蔵。

消費電力/年間消費電力量

外形寸法(幅×奥行き×高さ/スタンド含む)/重量

X83Lシリーズ 85型「KJ-85X83L」 360W 227kWh/年 75型「KJ-75X83L」 282W 177kWh/年 65型「KJ-65X83L」 211W 152kWh/年 55型「KJ-55X83L」 182W 139kWh/年 50型「KJ-50X83L」 136W 114kWh/年 43型「KJ-43X83L」 118W 88kWh/年X81Lシリーズ 85型「KJ-85X81L」 360W 227kWh/年 75型「KJ-75X81L」 282W 177kWh/年 65型「KJ-65X81L」 211W 152kWh/年 55型「KJ-55X81L」 182W 139kWh/年 50型「KJ-50X81L」 136W 114kWh/年 43型「KJ-43X81L」 118W 88kWh/年X83Lシリーズ 85型「KJ-85X83L」 190.1×45.6×117.7cm/42.7kg 75型「KJ-75X83L」 167.5×41.0×104.2cm/31.8kg 65型「KJ-65X83L」 145.2×33.4×90.9cm/21.3kg 55型「KJ-55X83L」 123.3×33.4×78.4cm/15.8kg 50型「KJ-50X83L」 111.9×26.7×71.4cm/12.4kg 43型「KJ-43X83L」 96.4×26.6×62.9cm/10.0kgX81Lシリーズ 85型「KJ-85X81L」 190.1×45.6×117.7cm/42.7kg 75型「KJ-75X81L」 167.5×41.0×104.2cm/31.8kg 65型「KJ-65X81L」 145.2×33.4×90.9cm/21.3kg 55型「KJ-55X81L」 123.3×33.4×78.4cm/15.8kg 50型「KJ-50X81L」 111.9×26.7×71.4cm/12.4kg 43型「KJ-43X81L」 96.4×26.6×62.9cm/10.0kg