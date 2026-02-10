8日に最終話を迎えたテレビ朝日「ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー」で悪の組織の幹部ブーケを演じた女優まるぴ（26）のSNS投稿が話題となっている。視聴者に感謝の思いを伝える内容で、3万5000以上の「いいね」がついている。

まるぴは8日、「ゴジュウジャーを通して皆さんと出会え、慈愛のブーケと共に生きられた私はナンバーワンの幸せ者です」と感謝の思い。「辛い時は、泣きたい時は、笑いたい時は、ゴジュウジャーを観てください。必ず支えとなる温かい作品です」と作品の魅力を伝えた。

同時に子どもたちへのメッセージも投稿。「ゴジュウジャーのように、たいせつなひとをたいせつにする、かっこいいひとになってください！」とエール。「わるいことをしてしまっても、さいごはあやまれるひとになってください」とつづった。漢字の読めない子どもにも伝わるよう、あえてひらがなで言葉を紡いだこのポストが話題を呼び、「気持ちが伝わった」「子供と一緒に読んだ」など作品ファンからの応援のメッセージがあふれた。

まるぴはスポニチ本紙に「小さなお友達から大きなお友達まで、老若男女問わず楽しめるゴジュウジャーが永遠に皆さんに愛してもらえることを願っています」と感謝。「ブーケと出会えたことを今後に生かし、私自身としても俳優業を頑張りたいなと思っています」とさらなる飛躍を誓った。