ミラノ・コルティナ五輪が開幕し、冬季スポーツへの関心が高まっている。

週刊ヤングジャンプ（集英社）で連載中の漫画『ドッグスレッド』（既刊７巻）は、五輪競技の一つアイスホッケーが題材だ。『ゴールデンカムイ』で知られる漫画家の野田サトルさんが、「氷上の格闘技」にかける高校生たちの群像劇を描いている。（川床弥生）

野田さんは、過去にアイスホッケーの漫画を２作描いている。本作は『スピナマラダ！』を再構築し、「『アイスホッケー漫画といえば』となるような決定版を描こうと思った」との意気込みで取り組んでいる。

主人公の「ロウ」こと白川朗は、フィギュアスケートの全日本ジュニア選手権で歴代最高点を出したが、演技後に大暴れし、フィギュア界を永久追放される。北海道・苫小牧の地でアイスホッケーに出会い、インターハイを１９連覇した狼之神高校のチームに入る。「主人公がフィギュア選手なのは、読者とロウが一緒にゼロからホッケーの知識を学び、次第に本編を楽しめるようにと考えたから。素人が高校王者のチームに入るのは無理があるので、（ロウには）超一流のスケーティング技術という武器で、説得力を持たせました」

主人公のチームは、実際の高校王者である駒大苫小牧高校をモデルにしている。「苫小牧は『歴代日本代表の半分が出身者』と言われるほどのホッケータウン。作中のめちゃくちゃな練習風景は、実は現実よりかなりマイルドに描写しています」と、入念な取材を作品に反映させている。

アイスホッケーの魅力は「スピード感」だという。「後ろ向きでも高速で動くし、攻守の切り替わりも非常に速い」。漫画に落とし込む上では、動きの分かりやすさを重視している。「迫力があるだけで、何が起きているか分からない絵では意味がありませんから」。選手のフォームや戦術に関しては、ベテランのコーチから監修を受けている。

試合に臨場感 知識楽しく学ぶ

人物や背景などもリアルな描写にこだわる。多くの登場人物を見分けやすくするため、グラブやヘルメットのブランドを描き分けている。リンクの資料写真を多く撮影し、試合の臨場感を出している。また、スポーツ漫画では定番の解説キャラではなく、ネット配信者でチームメートの土肥宣人に実況させた。「便利で、時代背景にも合っている」と気に入っているそう。

北海道出身の野田さんにとって、冬季スポーツは身近な存在だった。「以前、ジャンプ台がある大倉山の近くに住んでいたので、スキージャンプになじみがある。スピードスケートも小学校の体育の授業でやらされたので、それらは注目して見ています」

今回の五輪にはアイスホッケー女子日本代表「スマイルジャパン」が出場し、初戦を飾った。「（五輪は）競技が広く認知されるきっかけになる。活躍することで、ホッケー熱をさらに高めてくれることも期待している。個人的にゴールキーパー（ゴーリー）のポジションが好きなので、皆さんも注目していただきたい」とエールを送る。ロウの双子の妹、春（ハル）名（ナ）の名前はスマイルジャパンの春名真仁コーチから付けたという。

『ドッグスレッド』の連載は２０２３年に始まり、全世界での累計発行部数は１００万部を超える。本作について、野田さんは「誰にでも共通する『人生の普遍的なもの』を描きたい。理想は『ルールはよく分からなかったけど、とにかく面白かった！』と言ってもらえることですね」と語る。「群像劇として、各キャラに焦点を当てますが、『白川ロウ』という選手を主人公にした意味を見失わないよう、軸をブラさず、最終回までずっと面白い漫画を描くつもりなので、期待していてください」