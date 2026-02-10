義足となったハチミツ二郎が見据える“リハビリのゴール” 「舞台の袖からセンターマイクまで…」

2月8日（日）の『有吉クイズ』では、有吉弘行と東京ダイナマイト・ハチミツ二郎が電動車椅子で街ブラする企画の第2弾「ハチミツ二郎が行く!! 電動車椅子さんぽin五反田」の前編が放送された。

義足となった二郎を気にかける有吉に、二郎は現在見据える“ゴール”を力強く明かし…。

【映像】ハチミツ二郎、野性爆弾くっきー！に義足の制作を依頼!?

2025年3月に放送された第1弾は、闘病中で車椅子生活をおくる二郎が楽しそうにロケをする姿が大反響を呼び、「ギャラクシー賞」2025年4月度の月間賞を受賞している。

1年弱ぶりの再会となった今回、二郎は登場から「すみません、ギャラクシー賞獲っちゃって」と笑った。

二郎は、2025年9月に病気の悪化から左膝下を切断。義足生活となり、現在リハビリに奮闘する日々をおくっている。

「今は仮義足」と自身の義足を見せながら二郎は、「時代も変わってきて“逆に義足を見せよう”という人も多い」と語ると、「野性爆弾のくーちゃん（野性爆弾・くっきー！）に作ってもらおうかな。カッコいいやつ」と希望も口にした。

腎臓移植が原因で感染症にかかり、脚を切断することになったという二郎に有吉が「痛みはとれたんでしょ？」と確認すると、二郎は「痛みはまったくない」と穏やかな表情を見せる。「悪いところを切り落としたから、数値も下がった」と現在の病状を説明し、「ここにいる誰よりも健康かも」と軽口を叩くほど調子は良さそうだった。

「悲観的に見られるところもあるけど、復帰には向かってる」と続けた二郎。有吉も「大変で辛かったけど、切ってよかったんだね」とうなずいた。

二郎は「今リハビリやっていて、なんとか杖なしで、大きめの市民会館の袖からセンターマイクまで歩けるようになるのがゴール」と力強く語る。さらに「走って出られれば、『はいどうも〜』みたいにできるんですけど」と漫才師としてステージに復帰する“その先”まで見据えていた。